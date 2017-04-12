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12 апреля 08:02

Усманов рассказал об обмене «усадьбы Медведева» на участок земли для сестры

Бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал сведения Фонда борьбы с коррупцией о передаче миллиардером особняка на Рублевском шоссе фонду «Соцгоспроект», который связывают с главой правительства Дмитрием Медведевым

Фото: НТВ

Бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал сведения Фонда борьбы с коррупцией о передаче миллиардером особняка на Рублевском шоссе фонду «Соцгоспроект», который связывают с главой правительства Дмитрием Медведевым. Предприниматель рассказал, что обменял усадьбу на 12 гектаров земли, которая принадлежала фонду и находилась рядом с его домом, чтобы расширить свои владения.

В интервью газете «Ведомости» Алишер Усманов отметил, что 12 гектаров на Рублевке стоят около 50 млн долларов, а участок его земли в 4 гектара и расположенный на нем дом - примерно 45-50 млн долларов. «Так что баланс примерно 50 на 50. Они (фонд «Соцгоспроект») сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения… Я давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет… А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках», - заявил миллиардер.

Усманов также рассказал, что давно знаком с однокурсником Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым, который управляет несколькими благотворительными фондами, но не знает, посещал ли усадьбу в Знаменском сам премьер-министр.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, Алишер Усманов передал фонду «Соцгоспроект» усадьбу в поселке Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. В ФБК считают, что этой усадьбой пользуется глава правительства Дмитрия Медведева. Помимо усадьбы в Знаменском, Медведев через свои фонды владеет еще несколькими особняками в разных регионах страны.

ФБК обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовные дела в отношении Дмитрия Медведева (о получении взятки) и Алишера Усманова (дача взятки). Сам бизнесмен заявил, что намерен подать в суд на фонд оппозиционера Алексея Навального за клевету.

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