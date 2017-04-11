Скорбь и оскорбление
Чтобы взглянуть на ситуацию со стороны, представим, что руководство Египта, у которого есть уже весьма печальный опыт массовых беспорядков, ответило на теракты против христиан организацией митингов христианской солидарности или шествий против террора. Согласимся, что это выглядело бы прежде всего кощунственно, потому что скорбь, во-первых, не подлежит верховному регулированию, а во-вторых, использовать теракт как повод для сплочения вокруг власти тоже не очень прилично. Но то, что оскорбило бы нас в заграничном исполнении, почему-то спокойно проглатывается в отечественном варианте. Представьте, что египтяне собирают по разнарядке, за деньги, участников митинга, называя его «концертом»! Кажется, это выдавало бы не только безвкусие, но и слабость власти, больше всего опасающейся, что ей предъявят претензии. Ведь всякий теракт воспринимается как прокол спецслужб, независимо от степени их истинной вины. Людей организуют для скорби, чтобы они не самоорганизовались для гнева.
Думаю, проблема в подспудном и всеобщем убеждении, что общество наше к самоорганизации неспособно, что за нас надо делать все — и революцию, и траур, и сострадание. Отсюда массовая убежденность в том, что и теракты организованы властью: в Египте, при всех тамошних проблемах, подобных подозрений нет или они очень уж маргинальны. Отсюда почти всеобщая вера в то, что и несостоявшиеся прогулки 2 апреля организованы провластными провокаторами и направляются из Кремля. Да и 26 марта небось все сделали кремлевские, ибо ясно, что именно они стоят за Навальным! Приветствуем его, кстати, на свободе.
Вот эта глубокая убежденность в том, что российский народ ничего не может сам, что властям лично приходится организовывать за него и лояльность, и протесты, и, если понадобится, революцию, — это и есть самая настоящая русофобия. Ведь недаром «скорбь» и «оскорбление» — слова однокоренные. У нас так много людей с тонкими чувствами! Их оскорбляют ловцы покемонов в храме и сказки Пушкина, а вот платная скорбь почему-то не оскорбляет, и 400 рублей за выход на мгновенно согласованный митинг для них тоже божья роса.
Но тогда приходится признать, что главные русофобы у нас сидят в Кремле, где пытаются подмять и оседлать любое естественное движение человеческой души, будь то скорбь, протест или радость. Потому что народу нельзя доверить ни самоуправление, ни изъявление чувств, ни даже восстание.
К подготовке которого, судя по их стилю и логике, они и приступили в рамках столетнего юбилея Великого Октября. У нас же никуда без календарного повода.
Источник - «Собеседник»