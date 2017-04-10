Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста
Оппозиционер Алексей Навальный, арестованный на 15 суток за неповиновение полиции на антикоррупционной акции «Он вам не Димон», вышел на свободу. Об освобождении Навального сообщил глава его избирательного штаба Леонид Волков
Оппозиционер Алексей Навальный, арестованный на 15 суток за неповиновение полиции на антикоррупционной акции «Он вам не Димон», вышел на свободу. Об освобождении Навального сообщили глава его избирательного штаба Леонид Волков и пресс-секретарь Кира Ярмыш. Позднее о своем освобождении Навальный сообщил сам в Facebook.
После выхода на свободу оппозиционер приехал сразу в офис Фонда борьбы с коррупцией.
«Ужасно рад снова быть вместе с вами. Спасибо всем, кто поддерживал. Спасибо всем, кто выходил на митинги 26-го. Все арестанты с митинга, кого встречал в прогулочном дворике, сказали, что обязательно пойдут на новую акцию. ФБК работает, несмотря на попытку разгрома и конфискацию всей техники. Штабы в регионах прекрасно открывались и без меня. Супер. Все красавчики и красавчихи», - написал Алексей Навальный на своей странице в Facebook.
Навальный был арестован Тверским судом 27 марта на 15 суток за неповиновение законному требованию полиции и оштрафован на 20 тысяч за организацию массового мероприятия без разрешения властей.
Акции против коррупции во власти прошли в Москве и других городах 26 марта. По всей стране в акциях приняли участие от 30 до 90 тысяч человек. Задержано было около 1300 участников мероприятий.