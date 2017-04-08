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08 апреля 00:07

Оппозиционер Леонид Развозжаев вышел на свободу

Помощник бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев, осужденный на 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, вышел на свободу

Оппозиционный активист и помощник бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев, осужденный на 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, вышел на свободу.

Развозжаев отбывал срок в исправительной колонии в Красноярском крае №31. Официальный представитель ГУ ФСИН Екатерина Броцман в беседе с ТАСС подтвердила информацию об освобождении оппозиционера.

Леонида Развозжаев в 2014 году признали виновным в организации беспорядков во время массовой акции на Болотной площади в Москве.

По данному делу также проходил координатор движения “Левый фронт” Сергей Удальцов. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Леонид Развозжаев ранее подавал прошение об условно-досрочном освобождении, однако суд ему в этом отказал.

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