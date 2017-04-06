Рейтинг Алексея Навального вырос в два раза после выхода фильма «Он вам не Димон»
Рейтинг оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за последний месяц вырос сразу в два раза и составил 10%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного «Левада-центром»
Рейтинг оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за последний месяц вырос сразу в два раза и составил 10%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного «Левада-центром».
Узнаваемость Алексея Навального к началу апреля достигла исторического максимума в 55% (для сравнения, 47% в феврале).
Среди людей, знающих, кто такой Навальный, 18% отметили, что могли бы проголосовать за него на выборах президента России, сообщает Republic.
Антикоррупционные митинги, которые прошли в российских городах 26 марта, поддержали 38% респондентов. Еще 38% опрошенных сообщили, что видели фильм-расследование ФБК о тайных активах главы правительства Дмитрия Медведева.
Стоит отметить, что рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева, напротив, за последний месяц упал на 10%. Сейчас деятельность главы правительства сейчас одобряют только 42% опрошенных россиян. Месяц назад таких было 52%.
Падение рейтинга Медведева связывают все с тем же расследованием ФБК «он вам не Димон», которое стало поводом для массовых митингов против коррупции во власти.