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Политика
06 апреля 14:51

Минюст признал деятельность «фондов Медведева» законной

Министерство юстиции не имеет претензий к деятельности благотворительного фонда «Дар», который упоминается в нашумевшем расследовании Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева

Министерство юстиции не имеет претензий к деятельности благотворительного фонда «Дар», который упоминается в нашумевшем расследовании Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. В Минюсте назвали работу фонда законной.

Запрос по поводу деятельности фонда «Дар», которым управляет однокурсник главы правительства Илья Елисеев, в Минюст направил юрист партии «Яблоко» Алексей Чумаков, сообщает РБК.

В своем запросе юрист указал, что фонд «Дар» не публиковал отчеты о своей деятельности в открытом доступе, как того требует законодательство. После этого Министерство юстиции удалило со своего сайта отчетность всех некоммерческих организаций (НКО) до 2014 года.

Алексей Чумаков также попросил проверить фонд «Дар» на предмет поступления денег и имущества из иностранных государств и предложил признать организацию «иностранным агентом».

В Минюсте заверили, что фонд «Дар» предоставляет отчеты о своей работе и выполняет необходимые требования, но показать отчетность в ведомстве отказались. С этим вопросом юриста «Яблока» перенаправили в сам фонд.

Что касается признания фонда «иностранным агентом», то Минюст «не располагает соответствующими сведениями», говорится в ответе.

Напомним, в расследовании Фонда борьбы с коррупцией помимо фонда «Дар» упоминаются фонды «Градислава», «Соцгоспроект», а также Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонд социально-культурных инициатив. Работу этих фондов курируют однокурсники главы правительства.

По данным ФБК, указанные фонды управляют усадьбой Миловка в Ивановской области, усадьбой в поселке Знаменское на Рублевском шоссе, резиденцией в Курской области, виноградниками в районе Анапы, особняком в Красной поляне (Сочи), участком около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, двумя участками на Черном море в Краснодарском крае и особняком в Санкт-Петербурге.

Также выяснилось, что «фонды Медведева» не предоставляют отчеты о своей благотворительной деятельности в Минюст, как предполагает законодательство. Большинство фондов даже не имеет своих сайтов, в отличие от других благотворительных организаций.

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