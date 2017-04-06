Госдума утвердила в первом чтении законопроект о приравнивании встреч с депутатами к митингам
Депутаты Госдумы большинством голосов в первом чтении приняли законопроект, который приравнивает встречи парламентариев всех уровней с избирателями к митингам. Законопроект предполагает, что встречи с депутатами необходимо согласовывать с властями
Депутаты Госдумы большинством голосов в первом чтении приняли законопроект, который приравнивает встречи парламентариев всех уровней с избирателями к митингам. Законопроект предполагает, что встречи с депутатами необходимо согласовывать с местными властями. Ранее аналогичные законы были приняты на уровне Москвы и Санкт-Петербурга.
Согласно законопроекту, депутаты должны подавать заявку в городскую администрацию на проведение мероприятия не ранее чем за 10 дней до его начала и не позднее чем за 7 дней до него.
Автором документа стала депутат от «Единой России» Ирина Белых. Изменения коснутся депутатов Госдумы, депутатов законодательных (представительных) органов власти субъектов и депутатов представительных органов муниципальных образований.
Ирина Белых отметила, что сейчас законодательство разрешает проводить встречи с депутатами «свободно в любое время в специально отведенном или приспособленном для этого месте», однако проведение таких мероприятий требует дополнительного правового регулирования в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.
Стоит отметить, что проведение протестных митингов в формате встреч с депутатами, которые не требовали согласования, стало популярным на фоне систематических отказов властей в проведении митингов по острым вопросам, например, отмены платных парковок в Москве и передачи Исаакиевского собора РПЦ в Петербурге.
В Москве городской закон о приравнивании встреч с депутатами к митингам был принят еще в конце 2016 года, а в Петербурге – в феврале текущего года после массовой акции против передачи Исаакия в безвозмездное пользование церкви.