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Политика
06 апреля 00:34

Депутаты Госдумы вместо Медведева решили проверить на коррупцию убитого Вороненкова

Депутаты Госдумы проголосовали против проекта поручения о проверке информации о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. Поручение было подготовлено фракцией КПРФ в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией

Депутаты Госдумы проголосовали против проекта поручения о проверке информации о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. Поручение было подготовлено фракцией КПРФ в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией об усадьбах и виноградниках главы правительства. Вместо проверки сведений о тайном имуществе Дмитрия Медведева народные избранники решили проверить на коррупцию убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова.

Ранее коммунисты требовали поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции инициировать проверку «по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых благотворительных фондов и физических лиц», чтобы привлечь к ответственности либо фигурантов этого дела, либо тех, кто опубликовал эту информацию.

Накануне голосования по данному вопросу спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал своих коллег, напротив, сплотиться вокруг лидера «Единой России» и главы правительства.

В итоге большинство депутатов проголосовало против поручения фракции КПРФ. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев отметил, что есть формальные основания для отклонения для данного документа.

Пискарев добавил, что расследование ФБК, возглавляемого «гражданином Навальным», не имеет ничего общего с истиной, а тем более с борьбой против коррупции.

«Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, что здесь ситуация такая же - некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом», - заявил представитель «Единой России».

В то же время депутаты поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить в Генпрокуратуре информацию о возможных коррупционных связях бывшего депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, убитого в Киеве.

В соответствующем поручении содержатся ссылки на материалы СМИ, где говорится о вероятном участии Вороненкова в мошеннических схемах.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Перед этим депутат переехал на Украину вместе с женой, где дал показания против экс-президента страны Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.

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