Рамзан Кадыров пользуется частным самолетом стоимостью 80 млн долларов
Телеканал «Дождь» выяснил подробности о частном самолете главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Официально региональный руководитель никогда не признавался, что летает бизнес-джетом
Телеканал «Дождь» выяснил подробности о частном самолете главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Официально региональный руководитель никогда не признавался, что летает бизнес-джетом, однако фотографии воздушного судна, которое предположительно принадлежит Кадырову, периодически появляются в социальных сетях.
Так, в начале марта текущего года фотографию из самолета Рамзана Кадырова выложил в сети Instagram популярный рэп-исполнитель Тимати. На фотографии артист, который до этого находится в Грозном, сидит на кровати рядом с открытой дверью, за которой виден интерьер самолета. «Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната», - написал артист под снимком и отметил в комментарии Рамзана Кадырова. Позднее этот снимок был удален из аккаунта Тимати, но его успели сохранить журналисты.
Телеканал «Дождь» выяснил, что Рамзан Кадыров пользуется самым просторным бизнес-джетом в мире. Он летает на самолете Airbus ACJ319. Журналисты сравнили споттинговые изображения «Аэробуса» с фотографиями самолета, которые публикует Кадыров, и нашли между ними сходства.
По данным сервиса Flightradar24 (отслеживает рейсы по всему миру), за год из почти 140 полетов, которые совершил Airbus ACJ319, 116 рейсов начинались и заканчивались в аэропорту Грозного. Кроме того, места стоянки данного воздушного судна совпадают с поездками главы Чечни.
Стоимость самолета Airbus ACJ319 оценили в 80 млн долларов. Бизнес-джет оснащен гостиной, спальней, офисом, ванной комнатой, переговорной на 12 человек со средствами спецсвязи. Интерьер отделан кожей, мрамором и драгоценными металлами.
Также удалось узнать, что самолет принадлежит компании Edelweiss Avia Ltd, зарегистрированной на Бермудских островах, где можно регистрировать только частные суда.
В декларациях Рамзана Кадырова о доходах и имуществе информации о частном самолете нет.