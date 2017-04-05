Рейтинг премьера Медведева после выхода фильма «Он вам не Димон» упал на 10%
После выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева, его рейтинг упал сразу на 10%. Снижение популярности премьер-министра зафиксировали социологи «Левада-центра»
После выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева, его рейтинг упал сразу на 10%. Снижение популярности премьер-министра зафиксировали социологи «Левада-центра».
Деятельность главы правительства сейчас одобряют только 42% опрошенных россиян. Для сравнения, месяц назад таких было 52%. Число недовольных работой Дмитрия Медведева выросло с 47% до 57%.
Деятельность всего правительства одобряют только 43% респондентов, хотя месяц назад работой министров были довольны 49%. Количество недовольных увеличилось с 49% до 55%.
Падение рейтинга Дмитрия Медведева может быть связано с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьера. По данным борцов с коррупцией, глава правительства через благотворительные фонды, которыми управляют близкие ему люди, владеет усадьбами и виноградниками.
Расследование стало поводом для проведения массовых акций против коррупции, которые получили название «Он вам не Димон» или «АнтиДимон». В акциях приняли участие от 30 до 90 тысяч россиян.