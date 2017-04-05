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05 апреля 09:10

Кремль поручил губернаторам собрать людей на митинги против терроризма

Российские власти решили провести по всей стране митинги против терроризма после взрыва в петербургском метро. Соответствующее поручение региональным властям дали в Администрации президента РФ. Акции должны пройти 8 апреля

Фото: ostankino.mos.ru

Российские власти решили провести по всей стране митинги против терроризма после взрыва в петербургском метро. Соответствующее поручение региональным властям дали в Администрации президента РФ. Акции должны пройти 8 апреля.

По плану Кремля, антитеррористические митинги должны пройти в первую очередь в тех городах, где 26 марта состоялись акции против коррупции «Он вам не Димон».

«Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ», - рассказал источник «Коммерсанта» в Кремле. Собеседник издания отметил, что чиновникам часто ставят в вину то, что они не разделяют горе народа. Поэтому цель митингов - доказать, что власти скорбят вместе с народом.

Другой источник сообщил, что собирать участников митингов будут по стандартной для властей схеме за счет мобилизации сотрудников бюджетных организаций и студентов.

Также к участию в митингах против терроризма планируется привлечь все парламентские партии и их ресурсы, а не только «Единую Россию».

Политологи между тем отмечают, что принудительный привод бюджетников и студентов на провластный митинг является не самой лучшей идеей в свете последних событий, под которыми имеются ввиду массовые антикоррупционные акции 26 марта. На акции «Он вам не Димон» люди в большинстве своем выходили добровольно, даже не смотря на то, что в ряде городов мероприятия не были согласованы. Принудиловка со стороны властей, особенно в студенческой среде, может спровоцировать очередную волну недовольства.

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