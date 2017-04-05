Кремль поручил губернаторам собрать людей на митинги против терроризма
Российские власти решили провести по всей стране митинги против терроризма после взрыва в петербургском метро. Соответствующее поручение региональным властям дали в Администрации президента РФ. Акции должны пройти 8 апреля
Российские власти решили провести по всей стране митинги против терроризма после взрыва в петербургском метро. Соответствующее поручение региональным властям дали в Администрации президента РФ. Акции должны пройти 8 апреля.
По плану Кремля, антитеррористические митинги должны пройти в первую очередь в тех городах, где 26 марта состоялись акции против коррупции «Он вам не Димон».
«Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ», - рассказал источник «Коммерсанта» в Кремле. Собеседник издания отметил, что чиновникам часто ставят в вину то, что они не разделяют горе народа. Поэтому цель митингов - доказать, что власти скорбят вместе с народом.
Другой источник сообщил, что собирать участников митингов будут по стандартной для властей схеме за счет мобилизации сотрудников бюджетных организаций и студентов.
Также к участию в митингах против терроризма планируется привлечь все парламентские партии и их ресурсы, а не только «Единую Россию».
Политологи между тем отмечают, что принудительный привод бюджетников и студентов на провластный митинг является не самой лучшей идеей в свете последних событий, под которыми имеются ввиду массовые антикоррупционные акции 26 марта. На акции «Он вам не Димон» люди в большинстве своем выходили добровольно, даже не смотря на то, что в ряде городов мероприятия не были согласованы. Принудиловка со стороны властей, особенно в студенческой среде, может спровоцировать очередную волну недовольства.