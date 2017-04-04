Медведев прокомментировал расследование ФБК о своих активах: «Это чушь и муть»
Премьер хранил молчание по поводу расследования почти месяц, что стало поводом для проведения массовых акций «Он вам не Димон». Участники акций выступили против коррупции во власти и потребовали ответа от главы правительства
Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал нашумевшее расследование Фонда борьбы с коррупцией о своих тайных активах. Премьер хранил молчание по поводу расследования почти месяц, что стало поводом для проведения массовых акций «Он вам не Димон». Участники акций выступили против коррупции во власти и потребовали от г-на Медведева «ответить» на претензии к нему борцов с коррупцией.
Дмитрий Медведев решил все-таки прокомментировать громкое расследование ФБК во время своего визита на завод «Тамбовский бекон» в селе Борщевка.
Глава кабинета министров связал появление расследования о своих усадьбах и виноградников с предвыборной кампанией Алексея Навального. По его словам, данное расследование выгодно людям, преследующих конкретные политические цели. «Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, - кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, - они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата», - заявил Медведев, слова которого приводит «Интерфакс».
Само расследование об усадьбах и виноградниках премьер назвал «чушью». «Делается все по принципу «компота»: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его», - отметил глава кабмина.
Прокомментировал премьер и массовые антикоррупционные акции, которые прошли в разных городах страны 26 марта. Медведев заявил, что организаторы акций использовали молодежь для достижения «шкурных» целей и ради этого «подставили под правоохранительную машину» школьников и студентов.
Организатором акции премьер назвал «судимого персонажа», имея в виду оппозиционера Алексея Навального, который «открыто говорит: Все плохие, изберите меня президентом»».
«И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно», - добавил глава правительства.
В завершении своей речи Дмитрий Медведев, отставки которого требовали участники акции «Он вам не Димон», заявил, что продолжит работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации.
«Месяц(!) Медведев «болел» и катался на лыжах, и только когда Навального арестовали, пролепетал, что расследование наше – «чушь и бумажки»», - прокомментировала объявления Дмитрия Медведева пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
«Вот этого мы ждали? «Все обвинения - компот», - заявил Медведев. Почему не манная каша? Когда нечего сказать - лучше соблюдать тихий час», - отметил в свою очередь экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.