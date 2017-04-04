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04 апреля 10:38

Главу Удмуртии подозревают в получении взятки от строительной фирмы деньгами и акциями

Стали известны подробности задержания главы республики Удмуртия Александра Соловьева. Высокопоставленный чиновник задержан в Ижевске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Губернатора подозревают в получении взятки

Стали известны подробности задержания главы республики Удмуртия Александра Соловьева. Ранее сообщалось, что высокопоставленный чиновник задержан в Ижевске и доставлен в Москву для проведения следственных действий.

В Следственном комитете подтвердили информацию о задержании главы Удмуртии и сообщили, что он подозревается в получении взятки. В отношении г-на Соловьева возбуждено дело по статье «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере».

По данным СКР, в период с 2014 по 2016 год Александр Соловьев получил от представителей организаций, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей. Помимо денег чиновник получил долю в фирме, стоимостью 2,7 млн рублей.

Со своей стороны чиновник обещал обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, говорится в официальном заявлении Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что Владимиру Путину уже доложили о задержании главы Удмуртии.

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