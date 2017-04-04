Главу Удмуртии подозревают в получении взятки от строительной фирмы деньгами и акциями
Стали известны подробности задержания главы республики Удмуртия Александра Соловьева. Высокопоставленный чиновник задержан в Ижевске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Губернатора подозревают в получении взятки
Стали известны подробности задержания главы республики Удмуртия Александра Соловьева. Ранее сообщалось, что высокопоставленный чиновник задержан в Ижевске и доставлен в Москву для проведения следственных действий.
В Следственном комитете подтвердили информацию о задержании главы Удмуртии и сообщили, что он подозревается в получении взятки. В отношении г-на Соловьева возбуждено дело по статье «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере».
По данным СКР, в период с 2014 по 2016 год Александр Соловьев получил от представителей организаций, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей. Помимо денег чиновник получил долю в фирме, стоимостью 2,7 млн рублей.
Со своей стороны чиновник обещал обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, говорится в официальном заявлении Следственного комитета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что Владимиру Путину уже доложили о задержании главы Удмуртии.