Правоохранительные органы задержали главу Удмуртии Александра Соловьева
Глава республики Удмуртия Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в Москву для проведения следственных действий. В рамках какого дела задержан высокопоставленный региональный чиновник, не сообщается
Глава республики Удмуртия Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в Москву для проведения следственных действий.
По данным «Интерфакса», утром во вторник Соловьева доставили из Ижевска в Москву.
В рамках какого дела задержан высокопоставленный региональный чиновник, не сообщается. Официального подтверждения информации о задержании Соловьева пока нет.
В февральском экспертном докладе в рамках проекта «Политуправление» консалтинговой группы «Бианки и партнеры» Александр Соловьев был включен в список из 24 губернаторов, отставка которых может состояться в текущем году.
По мнению экспертов, позиции главы Удмуртии могут пошатнуть коррупционные скандалы в регионе. Ранее за взятки был осужден глава Малопургинкого района Александр Ерохин. Заместителю председателя правительства Удмуртии Сергею Токареву и министру сельского хозяйства Александру Прохорову были вынесены выговоры за нарушение антикоррупционного законодательства.
Кроме того, в феврале силовики провели обыски в правительстве Удмуртии, администрации Ижевска и компании «Т Плюс», которая занимается энергоснабжением.