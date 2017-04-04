Коррупция – как фундамент государственности
Что только не было основой госстроя в России – экономика, обороноспособность, семья, увеличение рождаемости… И вот теперь депутат Госдумы Ирина Яровая предлагает новый вариант государственной «кладки»
Презумпция невиновности для российской коррупции?
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая опасается, что борьба с коррупцией может быть использована для разрушения суверенитета государства, уже очень давно. Но впервые открыто высказалась за решение коррупционного вопроса на законодательном уровне. Если кто не знает и не очень в этом разбирается – главный госудовский борец с коррупцией предложила не избавиться от коррупции раз и навсегда какими-то сажательно-карательными мерами, а… оставить коррумпированных чиновников в покое. Не потому, конечно, что коррупция – это хорошо, а по той причине, что если браться за коррупцию всерьез, государство развалится. Почему? Да руководить им станет некому в ее нынешнем виде. И снова вопрос – почему? Потому что все «там» берут, дают и коррумпируют иными доступными ими же придуманными законами способами.
Для примера, что может случиться с процветающей страной, если не оставить коррупцию в покое, неискушенному в политических играх обывателю предлагают полюбоваться на сегодняшнюю Украину. Мол, смотрите, дали вольницу антикоррупционерам – все, страна пропала. То, что несколько лет назад на Украине произошел банальный вооруженный переворот, а к власти пришли еще большие коррупционеры, от которых даже их нынешние западные друзья уже не знают, куда деваться, как-то госпожа Яровая вопрос не заостряет.
Хотя опасение любой власти при открытом недовольстве низов и не только их станет понятно даже при поверхностном углублении в мировую историю. Большинство если не кровавых революций, то просто фактов смены власти, начиная с выступления Цицерона против наместника Сицилии Гая Верреса и заканчивая недавними митингами за импичмент президента Южной Кореи, начинались именно под лозунгами «хватит грабить страну».
И, если со взрослыми антикоррупционерами все более-менее понятно - они уже вбили себе в голову, кто хороший, кто плохой – а значит, диалог с ними за круглыми и не очень круглыми «столами» будут вести силовые и судебные ведомства. А вот «младое поколение», особенно на фоне массового участия в недавних «антидимоновских» акциях, еще можно спасти – для начала, к примеру, как считает коллега Яровой из верхней палаты парламента Елена Мизулина, немедленно перестать изучать на школьных уроках патриотизма борьбу с коррупцией, где детям показывают, в том числе, и рейтинги международных агентств, в которых Россия по многим пунктам находится на местах, как говорят в футболе, близких к зоне вылета.
«Это не патриотично – считает госпожа Мизулина. И по своему, по чиновничьему – она права. Как представитель власти, она хорошо понимает, что такая ненужная гласность, конечно, не отвернет школьника от своей страны, но вполне может отвернуть от тех, кто этой страной управляет. И даже может стимулировать на участие в акциях, направленных, скажем так, на перестройку этого управления. Проще говоря, на смену власти. Поэтому в школах, как видится из намека госпожи Мизулиной, лучше все-таки ввести политуроки исключительно «положительной направленности». Что-то типа политинформаций из брежневской эпохи с выкладками из вчерашней программы «Время». Тем паче, и программа никуда не делась…
В общем, из двух зол, где на весах с одной стороны тотальная коррупция, а с другой надуманная потеря государственности, власть, похоже, выбирает… себя. И убивает сразу двух зайцев – и свое место под солнцем спасает и оставляет за собой право, как бы это помягче сказать, на «нетрудовые доходы».
А то, что рупором очередного «проекта» стала именно Ирина Яровая, лишний раз показывает, что на его реализацию Кремль настроен очень серьезно. Достаточно лишь вспомнить «антитеррористический пакет» Яровой, которого никто не хотел, которым возмущались, который ругали практически все, но который все равно реализовали, чтобы отныне под видом борьбы с терроризмом наказывать людей за недоносительство о вооруженном мятеже (под оружие сойдет все, что у человека может оказаться в руках – даже безобидное древко флага), штрафовать за отказ предоставить ФСБ информацию, которая по своей сути составляет коммерческую тайну, и сажать одинаково до десяти лет не только вербовщиков в реальные террористические организации, но и тех, кто «вовлекает людей в организацию для организации массовых беспорядков». А ведь призыв придти на самый что ни на есть безобидный мирный митинг, которой по той или иной причине закончился стычкой с полицией и перерос в те самые массовые беспорядки будет весомым поводом для властей «закрыть» организатора митинга.
Скажи как на духу – у кого рыльце в пуху?
После заявления Яровой чиновников всех мастей как с цепи сорвало – каждому дай слово молвить в поддержку проекта «Оставьте коррупцию в покое». Видимо, каждому есть, что защищать…
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов поддержал инициативу: «Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», тоже упомянув многострадальную Украину.
Далась она ему. Дело полиции – правопорядок на территории страны, что касается, в том числе, и незаконного обогащения. Хотя – надо ли с ним бороться, если бывший президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин, человек в российском бизнесе не самый маленький, выступая перед студентами Санкт-Петербургского госуниверситета с лекцией, заявил, что коррупция «является неотъемлемой частью глобализации».
Может, Якунин не слышал слов президента в одном из его посланий? Напомним.
«Мы будем стремиться к суверенитету, самостоятельности и самобытности всех народов мира» - по сути, подтверждение тому, что Россия является оплотом сопротивления всех традиционных сил политике глобализации, уничтожающей целые народы.
То есть, если мы против глобализации на государственном уровне – логично, что и против коррупции, являющей по мнению Якунина, частью глобализации, мы тоже должны быть «яровыми» противниками. Но, похоже, к всемирной глобализации мы относимся, как к слоеному пирогу – этот кусочек вкусный, этот не очень. Если кто-то глобально угрожает дружественной стране, мы против этого, а если коррупция является частью мирового сообщества, ну, что ж тут поделаешь – мы ведь и сами его часть. Немаленькая часть.
Со своей историей, которую «поклонники» Яровой пытаются преподнести в угоду ее заявлению. Как, к примеру, преподаватель одного из томских «универов», рассказавшему своим студентам, пытавшимся задавать «неудобные» вопросы, байку давно минувших лет: «Как-то раз там Петр Первый кого-то хотел посадить за воровство. Но генеральный прокурор, тогда как-то по-другому маленько назывался, ему сказал: «Государь, с кем же ты останешься, мы ведь все воруем». Так что поспокойнее относитесь к этому».
Единоросс из законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, видимо, в волнении за будущее школьников, участвовавших в антикоррупционных акциях, словно вторя вышеупомянутой госпоже Мизулиной, даже направил письмо министру образования с предложением внедрить в школы педагогов по политическому образованию. А если денег на это в стране нет - отдать политрукам ставки школьных психологов. «Стоит отметить, что «уроки политинформации» являлись частью проверенного советского среднего образования и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны». Только вот где теперь та страна?
Но пока Яровая только слово молвила – и еще никто даже не намекнул, что уже и готовый проект есть для одобрения коррупции в стране – осталось только проголосовать, а различные министерства и ведомства уже начали под потенциальные нововведении подстраиваться.
Минобрнауки, со своей стороны, заказывает разработку стратегии продвижения патриотического воспитания в соцсетях, а МВД даже на пустом месте находит предлог для «возбуждения», что уже родило популярный в сети анекдот: «Москва, человека задержали на митинге и составляют протокол: «Против чего вы протестуете?» — «Против воровства, коррупции, идиотизма, войны и цензуры». Записали в протокол: «Выступал против государственной политики РФ».
Коррупционные «кирпичики» государственности
Представители российской власти уже не в первый раз дают понять, что борьба с коррупцией может стать для страны дестабилизирующим фактором. И Кремлю в любом случае нужно как-то реагировать на антикоррупционную борьбу оппозицией. Поясняет юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь: «Наш фонд регулярно публикует результаты расследований, в центре которых оказываются крупные чиновники, и закономерным итогом этих публикаций должны были бы быть уголовные дела. Но дела возбуждать никто не хочет, поэтому приходится объяснять, что борьба с коррупцией – это зло, которое ведет к «цветным».
И хотя видимость борьбы с коррупцией на государственном уровне еще как-то сохраняется – на деле борьба заканчивается на «бумажном» уровне. Та же госпожа Яровая напомнила, что ее комитет подготовил поправки, ужесточающие наказание за хищение денег или имущества при исполнении государственного или муниципального контракта – а госконтракты как были одной из самых криминальных тем, так и остались. Число «фикций», к примеру, по госзакупкам, по словам руководителя ФАС Игоря Артемьева доходит до 95%, то есть счет в цифрах идет на десятки тысяч, а количество возбужденных по ним уголовных дел – в лучшем случае на сотни.
А заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что в его ведомстве с учетом опыта разработали криминологическую характеристику «отката» - что, надо понимать, отныне позволяет правоохранителям вычислять и хватать за руку всех «откатчиков» без исключения. Кто-то что-то слышал о том, что суды перешли на круглосуточный режим, в дневное время не успевая зачитывать приговоры всем подозреваемым в откатах, а начальники колоний просят больше не присылать им по сотне «откатчиков» в день по причине крайней переполненности? Вот и я не слышал…
Слова, слова… А на деле даже первое лицо государства считает борьбу с коррупцией «инструментом арабской весны», а акции протеста – давлением на Россию извне.
А на недавнем расширенном заседании коллеги Генпрокуратуры президент высказался категорически против создания в Росси антикоррупционных комитетов, поставив перед их названием приставку «псевдо» и назвав рычагами для давления на внутриполитической арене. В преддверии президентских выборов такой шаг для действующей власти весьма закономерен – не так уж крепок пол под их ногами.
А с коррупционерами, которые против нас, мы, будем сами бороться – так можно понять статистику, которую привел генпрокурор Виктор Чайка: «4000 уголовных дел… 325 600 коррупционных нарушений… 72 700 дисциплинарно наказанных, и… 383 уволенных…» Есть цифра и тех, кто был осужден – 13 000 чиновников, из которых, правда почти две трети условно, а большинство тех, кто сел, «мелочь пузатая» вроде попавшихся на взятке районных чиновников или проворовавшихся сити-менеджеров регионального значения. То, что они сели за свои преступления, это здорово – но к реальной кремлевской власти эти люди отношения не имеют никакого. Там, наверху – тишь да гладь. Никаких потрясений.
А вот политик Олег Митволь считает, что коррупционерам потрясения нужны самые что ни на есть «хирургические»: «Только сажать, работать и сажать», ибо, как говорил уже кандидат в депутаты Госдумы от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) Андрей Широков: «Коррупция начинается с Госдумы, с неправильно принятых антикоррупционных законов». Ну, а дальше коррупцию перехватывают чины пониже – и понеслось по наклонной…
А кто будет бороться сам с собой или даже позволять другим бороться с системой, в которой каждый из них «звено», «болтик», «гаечка» со своим личным доходом и интересом. Борьба с коррупцией опасна и для власти в целом - поэтому на первый план выходит борьба с теми, кто борется с коррупцией. А чтобы страна не выглядела в глазах мирового сообщества этаким «кэгэбистским монстром», госпожой Яровой вкладывается в уста легенда о «разрушении суверенитета государства», которая позже, скорее всего, обретет статус закона. Вот и получается получается: позвал коллег-врачей на митинг в поддержку повышения зарплат - выступил против государственной политики РФ.
Похоже, нас снова пытаются заставить жить строем, а на демонстрации ходить исключительно 1 мая – единственную в мире «акцию протеста» против власти (пусть и давно не существующей), которую проводит… сама власть.
А что с теми – кто все равно останется несогласным? Сотни веков каторжане всех российских и советских эпох в ручную «осваивали» Север и Сибирь, а дикая полупустая «страна ГУЛАГ» так «целиной» и осталась. Ей бы для начала миллион-другой бесплатных «зековских» рабочих рук – тем более, что стоит власти тряхнуть стариной, слегка подкорректировав законы? И уже корректируют. Ждем новых «крылатых фраз» от госпожи Яровой?