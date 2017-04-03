«Прямую линию» с Путиным отложили до лета. В Кремле ждут спада протестных настроений
Традиционная «прямая линия» президента России с гражданами страны, которую в этом году решили перенести, предположительно состоится в начале лета. В Кремле предлагают приурочить мероприятие к празднованию дня независимости (12 июня)
Традиционная «прямая линия» президента России с гражданами страны, которую в этом году решили перенести, предположительно состоится в начале лета. В Кремле предлагают приурочить мероприятие к празднованию дня независимости (12 июня) или дня защиты детей (1 июня).
В ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ), который состоялся в минувшие выходные, обсуждался вопрос об использовании «символизма праздников». В частности, участники мероприятия обсуждали, что праздники могут способствовать объединению граждан, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что в последние годы общение Владимира Путина с гражданами в «прямом эфире» проходило в апреле. Однако в этом году было принято решение перенести мероприятие. В Кремле объяснили это плотным рабочим графиком главы государства.
Однако журналисты и эксперты предполагают, что на перенос мероприятия повлияли массовые протестные акции. Так, 26 марта, во многих городах прошли акции против коррупции, поводом для которых стало расследование о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. На следующий день бессрочную забастовку начали дальнобойщики, которым президент в конце 2016 года обещал подумать об отмене транспортного налога в связи с началом работы системы «Платон», однако никаких решений на этот счет принято не было.
Политологи считают, что глава государства не хочет обсуждать тему массовых протестов, поэтому «прямую линию» было решено отложить до лучших времен.