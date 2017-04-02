Сына экс-депутата, ставшего символом протеста 26 марта, задержали повторно
Корреспондент «Русской службы Би-би-си» Сара Рейнсфорд сообщила в своем Twitter, что среди задержанных на Манежной площади 2 апреля оказался 17-летний сын бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина Роман
В Москве в районе Триумфальной площади правоохранительные органы задержали 29 активистов, которые пытались провести несанкционированную акцию.
Задержанных доставили в отделения полиции, где в их отношении начали оформлять протоколы о нарушении общественного порядка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе московского управления МВД РФ.
Еще семь человек стражи порядка задержали на Манежной площади. Им вменяют в вину попытку участвовать в несанкционированной акции.
Корреспондент «Русской службы Би-би-си» Сара Рейнсфорд сообщила в своем Twitter, что среди задержанных оказался 17-летний сын бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина Роман.
Роман Шингаркин также участвовал в акции против коррупции «Он вам не Димон», которая прошла 26 марта в центре Москвы. Старшеклассник забрался на фонарный столб на Пушкинской площади, откуда его уже снимали полицейские. Фотография подростка на фонарном столбе была опубликована во многих СМИ и в социальных сетях, став своего рода символом массовой протестной акции.
Максим Шингаркин в эфире радиостанции «Говорит Москвы» сообщил, что его сын в этот раз оказался на Манежной площади случайно. По слова экс-депутата, юношу задержали полицейские, которые задерживали его 26 марта.
«Тут сложилась комическая ситуация, потому что задержали его те же самые сотрудники полиции, которые его задерживали в прошлый раз. Думаю, это уже продолжение особой системы отношений. Дело в том, что он просто договорился с представителями ряда СМИ дать сегодня интервью в районе площади Маяковского, и, собственно, он приехал давать интервью. Когда группа журналистов брала у него интервью, его и задержали», - рассказал экс-депутат.