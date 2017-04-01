Минюст удалил с сайта отчетность всех НКО после скандала с «фондами Медведева»
Министерство юстиции России удалило со своего сайта отчетность всех некоммерческих организаций (НКО) до 2014 года. Удаление отчетов может быть связано с фондами премьера Дмитрия Медведева, о благотворительной деятельности которых информации найти не удалось.
Министерство юстиции России удалило со своего сайта отчетность всех некоммерческих организаций (НКО) до 2014 года. В ведомстве объяснили «зачистку» базы данных тем, что срок размещения отчетов и сообщений в сети интернет не может составлять менее 1 года. Однако на самом деле удаление отчетов может быть связано с фондами премьера Дмитрия Медведева, о благотворительной деятельности которых информации найти не удалось.
На исчезновение отчетов НКО о своей деятельности с сайта Минюста обратил внимание замглавы российского подразделения международной антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов. Он связал исчезновение документации с расследованием об усадьбах и виноградниках Дмитрия Медведева, которыми официально управляют связанные с ним фонды.
Речь, напомним, идет о фондах «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», а также Фонде поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонде социально-культурных инициатив. Работу этих фондов курируют однокурсники главы правительства.
По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, указанные фонды управляют усадьбой Миловка в Ивановской области, усадьбой в поселке Знаменское на Рублевском шоссе, резиденцией в Курской области, виноградниками в районе Анапы, особняком в Красной поляне (Сочи), участком около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, двумя участками на Черном море в Краснодарском крае и особняком в Санкт-Петербурге.
Также выяснилось, что «фонды Медведева» не предоставляют отчеты о своей деятельности в Минюст, как предполагает законодательство, и почти все они не имеют даже своих сайтов, что довольно странно для благотворительных и общественных организаций. Теперь же с сайта Минюста пропали данные о деятельности всех остальных некоммерческих организаций.
«Министр юстиции Александр Коновалов, являющийся еще одним однокурсником Дмитрия Медведева, чем может старается помочь своему патрону», - прокомментировал действия Минюста Шуманов.
В Минюсте в беседе с «Русской службой ВВС» подтвердили, что отчетность НКО была удалена с сайта ведомства. В министерстве объяснили, что согласно порядку размещения в интернете отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности НКО, «срок размещения отчетов и сообщений в сети интернет не может составлять менее 1 года».
На этом основании отчеты о деятельности и сообщения о продолжении деятельности некоммерческих организаций, опубликованные ранее 2014 года, были удалены с сайта.
«В последнее время было много скандалов с фондами, в том числе связанными с Медведевым. Обилие этой информации могло повлиять на то, что Минюст решил удалить отчетность всех НКО до 2014 года. Он сам себе назначил срок и сам все удалил. Это не совсем законно, удалена общественно значимая информация», - добавил Шуманов.