Власти закроют Красную площадь из-за планов оппозиции провести новый митинг
Правоохранительные органы ограничат вход на Красную площадь в воскресенье, 2 апреля. По официальной версии московской мэрии, доступ ограничивается в связи с репетицией, которая пройдет на главной площади страны
Правоохранительные органы ограничат вход на Красную площадь в воскресенье, 2 апреля. По официальной версии московской мэрии, доступ ограничивается в связи с репетицией, которая пройдет на главной площади страны. По другим данным, власти закрывают Красную площадь в связи с запланированной на 2 апреля акцией протеста.
В Федеральной службе охраны (ФСО) сообщили, что в центре Москвы начинаются репетиции в рамках подготовки к празднованию Дня победы. «На воскресенье запланирована репетиция, доступ на площадь может быть ограничен», - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Одновременно с этим главное управление МВД России по Москве распространило официальное заявление, в котором призвала граждан воздержаться от участия в массовых акциях 2 апреля. В полиции отметили, что заявок на проведение какой-либо акции в воскресенье в органы власти не поступало, поэтому мероприятие является незаконным.
В МВД добавили, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы.
В свою очередь Генеральная прокуратура потребовала заблокировать доступ к сообществам в социальных сетях, в которых опубликованы призывы к участию в протестном митинге в Москве и других городах страны.
Ранее в интернете действительно появились призывы выйти на акцию протеста 2 апреля в требованием отставки премьер-министра Дмитрия Медведева, прекращения военных операций в Сирии и на Украине, оправдания Алексея Навального и моральной компенсации всем задержанным на митингах «Он вам не Димон» 26 марта. При этом никто из действующих политиков и организаций не взяла на себя ответственность за организацию данного мероприятия.
Напомним, 26 марта в Москве, Петербурге и других городах страны прошли акции против коррупции во власти, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьера Дмитрия Медведева. В мероприятиях приняли участие от 30 до 90 тысяч человек. Число задержанных активистов оценивается в 1300 человек.