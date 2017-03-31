Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поборется за кресло губернатора Свердловской области
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подтвердил свое намерение принять участие в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он сообщил в эфире местной радиостанции «Вышка24»
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман подтвердил свое намерение принять участие в выборах губернатора Свердловской области. Об этом он сообщил в эфире местной радиостанции «Вышка24».
Евгений Ройзман отметил, что самым сложным для него станет прохождение муниципального фильтра, поскольку он был введен властями как раз для того, чтобы его «невозможно было пройти».
«Скажу так: я готов выходить на выборы при условии регистрации. Это будет тяжелая работа, это опасно, но если я сумею зарегистрироваться - я выиграю», - заявил политик. Отметим, что для регистрации в качестве кандидата в губернаторы г-ну Ройзману придется заручиться голосами 130 муниципальных депутатов и глав.
Выборы губернатора Свердловской области должны состояться в сентябре 2017 года. Помимо Евгения Ройзмана о своем участии в выборах сообщили лидер свердловского отделения «Патриоты России» Сергей Ярутин и депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков. Последний должен стать единым кандидатом от думской оппозиции, однако в КПРФ отказались поддержать Буркова.
Действующий губернатор Евгений Куйвашев пока не объявлял о своем участии в выборах. Срок его полномочий истекает в мае текущего года, поэтому в администрации ждут указа президента о назначении Куйвашова и.о. главы региона.