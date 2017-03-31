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Политика
31 марта 00:23

Фигуранту расследования ФБК Михаилу Абызову прочат скорую отставку

Министр Открытого правительства Михаил Абызов в скором времени может покинуть занимаемую должность. После его увольнения должность куратора Открытого правительства будет упразднена

Министр Открытого правительства Михаил Абызов в скором времени может покинуть занимаемую должность. После его увольнения должность куратора Открытого правительства будет упразднена. В администрации президента говорят, что за пять лет своего существования ведомство г-на Абызова ничем примечательным не запомнилось, поэтому и смысла в его существовании нет.

В самом Открытом правительстве на просьбу прокомментировать информацию об отставке Михаила Абызова и упразднении ведомства заявили, что они являются не органом власти, а «системой принципов и механизмов взаимодействия министерств и ведомств с экспертами, предпринимательским сообществом, общественными организациями».

«Эти принципы работы никто не ликвидирует, наоборот, мы будем их усиливать и развивать», - заявил порталу Znak.сom представитель Открытого правительства.

Политологи говорят, что упразднение Открытого правительства шаг вполне логичный. Изначально идея создания такого рода структуры выглядела перспективной, но в итоге сошла на нет, поэтому от ухода Михаила Абызова ничего в правительстве не изменится, считают эксперты.

За время своего существования Открытое правительство прославилось разве что судебным иском от Алексея Навального из-за «пакета Яровой» и расследованием Фонда борьбы с коррупцией в отношении самого г-на Абызова.

Напомним, иск к Открытому правительству был подан из-за его отказа рассматривать петицию с требованием отменить скандальный пакет поправок депутата Ирины Яровой в антитеррористическое законодательство.    

Спустя некоторое время Фонда борьбы с коррупцией опубликовал расследование об активах и заграничной недвижимости Михаила Абызова. Так, по данным ФБК, г-н Абызов через учрежденный им холдинг «Ру-ком» владеет компанией «Сибэко», которая является энергетическим монополистом в Новосибирской области.

В собственности «Ру-ком» находится итальянская компания «Иль Тезоро», управляющая поместьем с особняками, искусственным прудом, виноградниками и оливковыми рощами в провинции Гроссето (Тоскана).

Борцы с коррупцией связали повышение тарифов ЖКХ в Новосибирске на 15% с тем, что Абызову нужны средства на содержание тосканской виллы и виноградников.

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