«Открытая Россия» анонсировала акцию против президента, вранья и произвола
Вслед за масштабной акцией против коррупции «Он вам не Димон» в стране намечается еще один антиправительственный митинг. На этот раз выступать предлагается против главы государства. В анонсе акции говорится о том, что россиян «задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии ...
Вслед за масштабной акцией против коррупции «Он вам не Димон» в стране намечается еще один антиправительственный митинг. На этот раз выступать предлагается против главы государства.
Организация «Открытая Россия» Михаила Ходорковского анонсировала всероссийскую акцию протеста под названием «Надоел». Акция протеста пройдет в субботу, 29 апреля, в разных городах страны. Но заявки на проведение мероприятия пока еще не поданы, сообщила телеканалу «Дождь» представитель пресс-службы «Открытой России» Мария Галицкая.
В анонсе акции говорится о том, что россиян «задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, всего бояться».
Михаил Ходорковский в свою очередь опубликовал в Facebook фотографию Владимира Путина с заклеенным ртом и призвал тех, кто не боится «поддержать репостом».