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30 марта 17:14

«Прямую линию» народа с президентом решили перенести из-за «АнтиДимона»

Кремль сообщил о переносе традиционной «прямой линии» российских граждан с президентом Владимиром Путиным. Обычно данное мероприятие проводилось в апреле, однако в этом году Администрация президента решила отклониться от традиции

Кремль сообщил о переносе традиционной «прямой линии» российских граждан с президентом Владимиром Путиным. Обычно данное мероприятие проводилось в апреле, однако в этом году Администрация президента решила отклониться от традиции.

Когда именно состоится «прямая линия» с главой государства, пока не сообщается. «Она, видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Песков добавил, что перенос «прямой линии» связан с плотным графиком главы государства.

По неофициальным данным, перенос «прямой линии» может быть связан с прошедшими 26 марта по всей стране акциями против коррупции. В них приняли участие от 30 тысяч до 90 тысяч человек. Поводом для акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией об усадьбах и виноградниках премьер-министра Дмитрия Медведева.

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