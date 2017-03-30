Мэру Владивостока добавили новое обвинение. Он брал взятки от своего брата
Следственный комитет предъявил новое обвинение мэру Владивостока Игорю Пушкареву, который был временно отстранен от занимаемой должности. Пушкарева обвинили в получении взятки в крупном размере от своего брата-бизнесмена
Следственный комитет предъявил новое обвинение мэру Владивостока Игорю Пушкареву, который был временно отстранен от занимаемой должности. Пушкарева обвинили в получении взятки в крупном размере от своего брата-бизнесмена. Ранее мэру было предъявлено обвинение в превышении полномочий и коммерческом подкупе.
По версии следствия, Игорь Пушкарев получил взятку в размере 75 млн рублей от гендиректора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева. Взятка была выплачена деньгами и отработана бесплатной охраной, сообщает «КоммерсантЪ».
За это Игорь Пушкарев обеспечил закупки муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» стройматериалов у «Востокцемента» на сумму более 1,2 млрд рублей.
Директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за вознаграждение от братьев Пушкаревых.
Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Его брата Андрея Пушкарева обвиняют в даче взятки и коммерческом подкупе, а Андрея Лушникова - в коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа.
Адвокат мэра Владивостока Александр Высоцкий назвал обвинение необоснованным.
Напомним, что Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находятся под стражей с лета 2016 года, а Андрей Пушкарев находится под домашним арестом.