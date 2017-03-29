«Благотворительные фонды Медведева» оказались секретными организациями
Благотворительные фонды, которые борцы с коррупцией связывают с премьер-министром Дмитрием Медведевым, ведут закрытый образ жизни, что довольно странно для такого рода организаций. «Фонды Медведева» даже не предоставляют отчеты, как положено законом
Благотворительные фонды, которые борцы с коррупцией связывают с премьер-министром Дмитрием Медведевым, ведут закрытый образ жизни, что довольно странно для такого рода организаций. «Фонды Медведева» не предоставляют отчеты в Министерство юстиции, а у многих из них даже нет информационных сайтов.
Речь идет о фондах «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», Фонде поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонде социально-культурных инициатив, которыми управляют родственники и друзья главы правительства. Все эти фонды упоминаются в нашумевшем расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным ФБК, указанные фонды владеют несколькими усадьбами в ряде регионов страны от Краснодарского края до Курской области.
«Новая газета» попыталась выяснить, чем же занимаются связанные с Медведевым благотворительные фонды. В итоге выяснилось, что если данные организации и ведут какую-то деятельность, что очень скрытую. По данным издания, только у одного из пяти есть интернет-сайт, у двух фондов на здании есть таблички, а один вовсе не располагается по адресу регистрации. Отчеты у «фондов Медведева» запросить не удалось: некоторые организации ответили отказом, а остальные и вовсе проигнорировали запрос журналистов.
По адресу фонда «Дар» журналисты обнаружили стройку, где возводится жилой комплекс компании «Кодест Интернешнл». Офис «Соцсгоспроекта» зарегистрирован в бизнес-центре «Россолимо», но по телефону ответили, что журналисты ошиблись адресом. Охрана бизнес-центра, где должен находиться Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, заявила, что впервые слышит о такой организации.
Зато у Фонда социально-культурных инициатив есть свой сайт и секретарь, который ответил, что отчеты организация предоставляет Минюсту, но на сайте хранит их не более одного года.
При этом удалось найти данные о тратах фондов, которые проходят как «иные расходы». Фонд «Дар» в 2015 году на «иные расходы» потратил 456,6 млн рублей и еще 800 млн рублей на зарплату и нужды фонда.
Также удалось узнать, что фонд «Дар» судился с компанией «Рикко-Стиль» и требовал вернуть аванс в размере 603,4 млн рублей за работы по строительству здания с бассейном. Адрес «здания с бассейном» совпадает с усадьбой Медведева Миловка в Плесе Ивановской области.
Напомним, по данным ФБК, с Дмитрием Медведевым связаны не только усадьба Миловка, но также усадьба в поселке Знаменское на Рублевском шоссе, резиденция в Курской области, виноградники в районе Анапы, особняк в Красной поляне (Сочи), участок около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, два участка на Черном море в Краснодарском крае и особняк в Санкт-Петербурге. Данные усадьбы и резиденции управляются благотворительными фондами, которыми руководят однокурсники премьера.