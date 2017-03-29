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Политика
29 марта 09:15

Борцы с коррупцией рассказали о госконтрактах, которые получают спонсоры «Единой России»

Борцы с коррупцией из организации «Трансперенси Интернешнл» обнародовали список спонсоров партии «Единая Россия» и рассказали, сколько эти компании зарабатывают на государственных контрактах

Фото: regnum.ru

Борцы с коррупцией из организации «Трансперенси Интернешнл» обнародовали список спонсоров партии «Единая Россия» и рассказали, сколько эти компании зарабатывают на государственных контрактах. Расследование опубликовано в преддверии сдачи политическими партиями в Центризбирком своих финансовых отчетов.

Самые крупные суммы по госконтрактам получили ОАО «Томская домостроительная компания», ООО «Концерн Монарх», ООО «Устой-М», ОАО «ПЗСП» и ООО «ЭкоЛайн». При этом все указанные компании по «случайному совпадению» являются спонсорами партии власти. Каждая из этих фирм пожертвовала «Единой России» минимум по 10 млн рублей.

Впрочем, указанные компании перечисляли средства и другим политическим партиям, но не более чем по 1,5 млн рублей.

Так, «Томская домостроительная компания» (ТДСК), собственником которой является депутат ЗакСа Томской области Александр Шпетер, в 2015 году пожертвовала партии власти 24,8 млн рублей.

В период с 2011 по 2016 год ТДСК заключила 58 госконтрактов на приобретение жилья с администрацией Томска. Компании, входящие в холдинг, получили за тот же период от областных и муниципальных властей Томской области более 800 млн рублей по госконтрактам.

ООО «Концерн Монарх», которое контролируется экс-заместителем руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергеем Амбарцумяном, перечислил «ЕР» в 2015 году 20 млн рублей.

«Концерн Монах» является крупным генподрядчиком московских госструктур. Среди прочего компания получила контракт на инновационный фасад и ремонт Центрального дома предпринимателя стоимостью 916 млн рублей и строительство роддома в поселке Коммунарка.

В 2013 по 2016 год «Концерн Монарх» получил 19 госконтрактов от структур, аффилированых с правительством Москвы, на общую сумму более 28 млрд рублей.

Компания «Устой-М» из Петропавловска-Камчатского перечислила партии власти 16,8 млн рублей. Руководителем компании является депутат камчатской краевой думы Юрий Ломакин.

В 2008 – 2016 годах «Устой-М» получила 136 госконтрактов на сумму 14,8 млрд рублей. Большая часть тендеров была объявлена региональным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

ОАО ПЗСП пожертвовала «Единой России» 16,6 млн рублей. Собственниками компании является семья Дёмкиных. Глава семьи Николай Дёмкин является депутатом законодательного собрания Пермского края. Его сын Алексей Дёмкин - депутат Пермской гордумы.

По данным борцов с коррупцией, в 2015 – 2016 годах администрация Перми разыграла 90 госконтрактов на покупку квартир для переселения граждан на общую сумму 2,2 млрд рублей. Почти 40% от этой суммы получило ОАО ПЗСП.

Компания «Эколайн» перечислила партии власти 11,1 млн рублей. Компания принадлежит нескольким офшорам и ранее была связана с Глебом Франком, сыном гендиректора «Совкомфлота», бывшего министра транспорта Сергея Франка и зятя Геннадия Тимченко. За последние 15 лет компания получила госконтрактов более чем на 25 млрд рублей.

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