Фонд Медведева получил в аренду участок в 4 тысячи га в Плесе за 40 рублей
Аренда земли, на которой расположена усадьба Миловка в Плесе Ивановской области, обходится арендатору всего в 39 рублей и 32 копейки в год. Площадь участка составляет 41 млн кв.м (4,1 тыс. га)
Аренда земли, на которой расположена усадьба Миловка в Плесе Ивановской области, обходится арендатору всего в 39 рублей и 32 копейки в год. Площадь участка составляет 41 млн кв.м (4,1 тыс. га). Напомним, что усадьба Миловка входит в список «тайных активов» премьер-министра Дмитрия Медведева, о которых ранее сообщил Фонд борьбы с коррупцией.
Официально арендатором земли выступает компания «Орион», которая раньше называлась Управляющая компания фонда «Дар». К созданию данного фонда причастны супруга премьера Светлана Медведева, его бывший однокурсник Илья Елисеев и предприниматель Леонид Михельсон.
По данным «Собеседника», данный участок арендован на 49 лет и обходится почти в 40 рублей в год. При этом нынешняя рыночная ставка по продаже права аренды одного гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей.
Кроме того, администрация Ивановской области разрешила «Ориону» доставить в охотничье хозяйство в Плесе 50 маралов, который привезли из Алтайского края. Для животных построили вольер площадью 124 гектара.
Фонд борьбы с коррупцией считает, что настоящим владельцем усадьбы в Плесе является глава правительства, а построена она была на средства бизнесмена Леонида Михельсона.
По данным ФБК, компания «Левит» (акционер «Новатэка») учредила благотворительный фонд «Дар», после чего Леонид Михельсон и бизнесмен Леонид Симановский перевели на счет фонда 33 млрд рублей. На эти деньги «Дар» начал «строить несколько странных закрытых объектов и этот в том числе», говорится в расследовании ФБК.
Борцы с коррупцией также связывают с Дмитрием Медведевым усадьбу в поселке Знаменское на Рублевском шоссе, резиденцию в Курской области, виноградники в районе Анапы, особняк в Красной поляне (Сочи), участок около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, два участка на Черном море в Краснодарском крае и особняк в Санкт-Петербурге.