Минюст предложил приравнять «блат» к взяточничеству
Министерство юстиции предложило расширить понятие взятки в российском законодательстве. По мнению чиновников ведомства, взяткой нужно считать не только деньги и другие материальные ценности
Министерство юстиции предложило расширить понятие взятки в российском законодательстве. По мнению чиновников ведомства, взяткой нужно считать не только деньги и другие материальные ценности, но и помощь чиновникам в продвижении по службе, организации отдыха и зачислении детей в вуз, то есть «блат».
В настоящее время Минюст разрабатывает поправки в федеральное законодательство, которые позволят наказывать за «услуги неимущественного характера» и предоставление «неправомерных преимуществ».
Данные поправки рекомендовала к принятию Группа государств против коррупции (GRECO), в которую входит Россия. Изменения предполагается внести в Уголовный кодекс РФ, КоАП РФ и закон «О противодействии коррупции», сообщают «Известия».
Эксперты отмечают, что коррупция в форме «блата» была широко распространена во времена СССР, когда должностные лица оказывали друг другу различные услуги. Небескорыстная взаимопомощь существует в нашей стране и сейчас.
«В условиях финансового кризиса отечественный бизнес стал испытывать дефицит свободных финансов, что привело к своеобразному «бартеру» - некоторые строительные компании за получение той или иной разрешительной документации начали рассчитываться с чиновниками квартирами в домах, которые будут построены на выделенной ими территории», - отметил глава межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» Анатолий Голубев.
Эксперты относят к такого рода услугам организацию отдыха, банкетов, оплату перелетов, оформление страховки, зачисление детей в вузы на бюджетные места, трудоустройство родственников в престижные организации, помощь в карьерном росте, получении ученых степеней и даже «истории сексуального характера».
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что доказать «нематериальные взятки» не так и сложно. Коррупционеры так или иначе будут договариваться об оказании услуги, а переговоры можно задокументировать в ходе прослушки.