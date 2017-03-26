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Политика
26 марта 22:05

В митингах «Он вам не Димон» приняли участие около 60 тысяч россиян

Акции протеста состоялись во многих городах страны: Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Новосибирске, Петрозаводске, Махачкале, Краснодаре и т.д. И в Москве и в регионах не обошлось без задержаний. В столице полицейские задержали 850 человек

Фото: Facebook/openrussia.org

Московская полиция опровергла обвинения в свой адрес в использовании слезоточивого газа на Пушкинской площади во время несанкционированного антикоррупционного митинга «Он вам не Димон». В правоохранительных органах сообщили, что газ в толпе людей распылил неизвестный.

«Неизвестными лицами на Пушкинской площади сегодня был распылен газ раздражающего действия, в настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, которые совершили данное деяние», - сообщили в пресс-службе столичного главка.

В антикоррупционной протестной акции в Москве согласно официальным данным приняли участие 7-8 тысяч человек. Граждане вышли на митинг, хотя местные чиновники не согласовали проведение мероприятия.

По состоянию на девять часов вечера по московском времени полицейские задержали около 850 участников митинга «Он вам не Димон». В полицию обещают отпустить большинство задержанных после проведения беседы.

Также задержан организатор акции Алексей Навальный. Он останется в отделении полиции как минимум до утра понедельника, 27 марта.

Аналогичные акции протеста состоялись во многих городах страны: Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Новосибирске, Петрозаводске, Махачкале, Краснодаре и т.д. В регионах также не обошлось без задержаний. В среднем число задержанных оценивается в 100 человек в каждом городе.

В Санкт-Петербурге на митинг «Он вам не Димон» вышли около 10 тысяч человек. Полицейские задержали 130 участников акции.

Портал «Хроника» отмечает, что в ряде случаев полицейские при задержаниях использовали дубинки и электрошокеры. Кроме того, среди задержанных оказались несколько несовершеннолетних и журналистов.

По предварительным подсчетам, акции против коррупции в органах власти состоялись в 82 городах. В них приняли участие около 60 тысяч человек, сообщает «Эхо Москвы».

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