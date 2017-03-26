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26 марта 17:34

В офисе Фонда борьбы с коррупцией прошли обыски по делу об экстремизме

Во время массовых митингов против коррупции во власти правоохранительные органы пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Напомним, что именно Навальный стал организатором акций «Он вам не Димон»

Фото: valenik.ru

Во время массовых митингов против коррупции во власти правоохранительные органы пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Напомним, что именно Навальный стал организатором акций «Он вам не Димон» с требованием провести официальное расследование по поводу «тайных активов» премьер-министра Дмитрия Медведева.

В ФБК рассказали, что сначала в офисе выключили свет, чтобы помешать онлайн-трансляции с митингов, которые прошли в разных городах России от Владивостока до Москвы. Трансляция была переведена на резервные источники питания.

Спустя некоторое время в офис Фонда борьбы с коррупцией прибыли сотрудники полиции и приступили к обыскам. Сражи порядка объяснили, что следственные действия проводятся по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В Twitter Алексея Навального появилась информация о задержании главы ФБК Романа Рубанова и юриста фонда Ивана Жданова. Затем появились сообщения о задержании всех сотрудников ФБК.

Руководителю избирательного штаба Навального Леониду Волкову вменяют статью  «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (282 УК РФ). О претензиях к остальным сотрудникам ФБК пока информации нет.

«70 млрд рублей украл Медведев, а обыск сейчас идёт в офисе ФБК. Вот потому и митинги по всей России. Все сотрудники фонда борьбы с коррупцией задержаны. Это - лучшая оценка их работы. ФБК не даёт спокойной жизни ворам», - прокомментировал ситуацию Алексей Навальный.

Сам Навальный был задержан в центре Москвы, как только он появился на массовой протестной акции. Ему могут предъявить обвинение в проведении несанкционированного митинга, так как власти Москвы не дали своего разрешения на антикоррупционную акцию.

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