В Москве на акции «Он вам не Димон» задержали более 130 человек вместе с Навальным
В Москве, как и в других городах России, проходит шествие против коррупции в органах власти «Он вам не Димон». Напомним, что в столице акция не была согласована, однако на Тверскую улицу вышли тысячи людей
В Москве, как и в других городах России, проходит шествие против коррупции в органах власти «Он вам не Димон». Напомним, что в столице акция не была согласована, однако на Тверскую улицу вышли тысячи людей. По предварительным подсчетам, в акции участвуют более 6,5 тысяч человек.
Согласно последним данным, полицейские задержали за участие в несанкционированном шествии минимум 130 человек. В основном сотрудники правоохранительных органов забирали в автозаки людей с плакатами. Задержан также идейный вдохновитель и организатор акции «Он вам не Димон» Алексей Навальный.
Навального задержали в Мамоновском переулке через несколько минут после его появления на акции. Остальные активисты заблокировали автозак с Навальным, однако оппозиционер попросил их «не отбивать» его у полиции, а продолжать «прогулку».
«Ребята, со мной все хорошо (...) Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией», - заявил оппозиционер.
«Хей. Со мной все нормально. Доставили в ОВД. Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая», - написал позднее в своем Twitter Навальный из отделения полиции.
Сотрудники полиции по громкой связи предложили участникам акции уехать из центра в Сокольники на согласованную площадку.
«Те, кто пришел в воскресный день на Тверскую улицу, для того чтобы выразить свою гражданскую позицию, напоминаем вам: это можно сделать на согласованной площадке в парке "Сокольники"», - заявили стражи порядка.
Отметим, что в других годах России также прошли акции против коррупции. В некоторых городах на митинги пришли тысячи человек. Самой многочисленной в регионах стала акция в Новосибирске, которая собрала около 4 тысяч человек.
В регионах также не обошлось без задержаний, так как не везде акции были согласованы.