На митинги «Он вам не Димон» по всей стране вышли тысячи человек
В российских городах в воскресенье, 26 марта, проходят антикоррупционные митинги «Он вам не Димон». Митинги прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Чите, Иркутске, Хабаровске
В российских городах в воскресенье, 26 марта, проходят антикоррупционные митинги «Он вам не Димон». Митинги прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Чите, Иркутске, Хабаровске, Екатеринбурге и других городах. В Москве акция, которая не была санкционирована властями, начнется в 14 часов по местному времени.
Во Владивостоке протестующие против коррупции в органах власти собрались на Привокзальной площади. Примерное число участников митинга составило около тысячи человек. В ходе акции полицейские задержали около 30 человек.
Среди задержанных оказался организатор акции депутат думы Владивостока Юрий Кучин, сообщает «Востокмедиа». Суд приговорил его к штрафу и 15 суткам административного ареста.
Участники антикоррупционного митинга позднее провели пикет у здания РОВД с требованием отпустить задержанных на митинге.
В Южно-Сахалинске задержали организатора митинга Дмитрия Иванова и еще восемь участников акции.
В Комсомольске-на-Амуре задержаны 10 участников акции «Он вам не Димон», а в Хабаровске задержали пять человек.
В Иркутске в митинге против коррупции приняли участие около тысячи человек. В Новосибирске организаторам удалось собрать около 1,5 тысячи участников. По другим данным, в Новосибирске на улицы вышли около 4 тысяч человек и пока это самый многочисленный митинг в России. Акции также прошли в Чите и Барнауле.
В Екатеринбурге, власти которого запретили проводить акцию протеста, на митинги вышли только несколько человек.
Всего митинги «Он вам не Димон» должны пройти в 98 городах страны. При этом федеральные средства массовой информации антикоррупционные митинги никак не освещают.