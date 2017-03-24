Депутаты от «Единой России» утвердили скандальный законопроект о городских округах
Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли резонансный законопроект, который разрешает региональным властям преобразовывать районы и сельские поселения в городские округа
Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли резонансный законопроект, который разрешает региональным властям преобразовывать районы и сельские поселения в городские округа. Документ был принят, хотя думские юристы ранее раскритиковали пакет поправок единоросса Михаила Терентьева в закон об организации местного самоуправления.
Законопроект, разрешающий местным властям создавать городские округа по своему усмотрению, был принят голосами депутатов «Единой России». Остальные фракции проголосовали против.
По «городским округом» в документе подразумевается один или несколько населенных пунктов, объединенных одной территорией и не являющихся муниципальным образованием. В состав городского округа будут включаться земли самих населенных пунктов, а также прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития городского округа.
Правом создавать городские округа наделяются глава региона и законодательные органы субъекта федерации. Мнение населения будут определять через выборные органы власти, то есть в реальности оно учитываться не будет.
В ходе рассмотрения документа депутат от КПРФ Валерий Рашкин вносил поправки, согласно которым преобразовывать поселения в городские округа власти могут только с согласия на то местных жителей, однако они были отклонены.
Перед третьим чтением законопроекта правовое управление Госдумы раскритиковало данный пакет поправок. Юристы указали, что поправки меняют суть самого закона о местном самоуправлении, что противоречит Конституции РФ.
Против документа выступил и Совет по правам человека при президенте России. Правозащитники ранее направили на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина заключение по поводу пакета поправок в закон о МСУ, в котором указывалось, что документ фактически уничтожит местное самоуправление.