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Политика
24 марта 14:59

Депутаты от «Единой России» утвердили скандальный законопроект о городских округах

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли резонансный законопроект, который разрешает региональным властям преобразовывать районы и сельские поселения в городские округа

Фото: grozny.tv

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли резонансный законопроект, который разрешает региональным властям преобразовывать районы и сельские поселения в городские округа. Документ был принят, хотя думские юристы ранее раскритиковали пакет поправок единоросса Михаила Терентьева в закон об организации местного самоуправления.

Законопроект, разрешающий местным властям создавать городские округа по своему усмотрению, был принят голосами депутатов «Единой России». Остальные фракции проголосовали против.

По «городским округом» в документе подразумевается один или несколько населенных пунктов, объединенных одной территорией и не являющихся муниципальным образованием. В состав городского округа будут включаться земли самих населенных пунктов, а также прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития городского округа.

Правом создавать городские округа наделяются глава региона и законодательные органы субъекта федерации. Мнение населения будут определять через выборные органы власти, то есть в реальности оно учитываться не будет.

В ходе рассмотрения документа депутат от КПРФ Валерий Рашкин вносил поправки, согласно которым преобразовывать поселения в городские округа власти могут только с согласия на то местных жителей, однако они были отклонены.

Перед третьим чтением законопроекта правовое управление Госдумы раскритиковало данный пакет поправок. Юристы указали, что поправки меняют суть самого закона о местном самоуправлении, что противоречит Конституции РФ.

Против документа выступил и Совет по правам человека при президенте России. Правозащитники ранее направили на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина заключение по поводу пакета поправок в закон о МСУ, в котором указывалось, что документ фактически уничтожит местное самоуправление.

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