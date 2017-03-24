Второклассник из Улан-Удэ попросил премьера Медведева рассказать о своих тайных активах
Накануне антикоррупционных митингов «Он вам не Димон» к премьер-министру Дмитрию Медведев обратился второклассник из Бурятии с просьбой объясниться по поводу «тайных активов», о которых ранее сообщил Фонд борьбы с коррупцией
Накануне антикоррупционных митингов «Он вам не Димон» к премьер-министру Дмитрию Медведев обратился второклассник из Бурятии с просьбой объясниться по поводу «тайных активов». Видеообращение Святогора Буянина опубликовано на портале YouTube.
В своем видеобращении к главе правительства второклассник рассказывает, что смотрел фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией об усадьбах и виноградниках Дмитрия Медведева вместе с отцом.
«Там рассказывалось, что у вас есть дворцы, яхты, виноградники и все это стоит 70 млрд рублей. Папа сказал, что это очень большая сумма и на эти деньги можно весь год кормить всю Бурятию. Я хотел у вас спросить, это все правда, что это все у вас есть?» - задает вопрос юный житель Улан-Удэ.
Затем второклассник пожелал Дмитрию Медведеву «держаться» и сыграл для него на балалайке «Капитан, улыбнитесь!», сообщает портал «Тайга.инфо».
«Отец Святогора не мой сторонник, как можно было бы предположить, а член ЛДПР. Неприятие коррупции объединяет. Приходите на митинги 26-го марта в своих городах», - прокомментировал ролик оппозиционер Алексей Навальный.
Напомним, в воскресенье, 26 марта, во многих городах страны должны пройти митинги и шествия «Он вам не Димон» с требованием проверить информацию о тайных активах главы правительства. Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Медведев через благотворительные фонды владеет несколькими усадьбами и виноградниками в России и Италии.