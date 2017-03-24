Луна тени не дает, или стон диванных патриотов
Администрация Президента и Приемная Президента Российской Федерации не одно и тоже.
Двадцать третьего марта на личном приеме у руководителя страны Владимира Путина мы вручили под видеопротоколирование три документа специалисту, ведущему прием – Сербиной Альбине Вячеславовне. Учетная карточка за номером П-4499/1 была сдана в обязательном порядке на выходе. Понимая, что прием не бесконечен и мы не можем обращаться ежедневно, то я постарался предельно четко донести самую важную и знаковую информацию, поясняющую цель визита и смысл обращения. Мы понимали, что наш двадцатиминутный треш должен заставить задуматься тех, кто сегодня мониторит ситуацию в Подмосковье и принимает решения. И мы сделали это!
Альбина Вячеславовна слушала меня с мученическим выражением лица с которого стекала боль и сочувствие. Возможно это профессиональное, возможно человеческое, но равнодушия я не заметил.
106 депутатов и глав совершили акт гражданского мужества и прошу всех именно так к этому относиться. 106 граждан России состоявшихся и заслуженных перед отечеством отказали в доверии губернатору Московской области Андрею Воробьеву. 106 людей бросили вызов античеловеческой системе руководства Московской областью. Много это ли мало судить и оценивать не берусь. Оценку я надеюсь даст история. Скажу только то, что акцию мы заявили 14 марта и за несколько дней, к дате третьего слушания законопроекта правительства Медведева с принятыми во втором чтении «поправками Терентьева» собрали 106 подписей на 17 листах. Сбор «недоверия» набирает обороты и будет завершен 14 апреля. Это абсолютно добровольная акция в условиях наступающей диктатуры преследует и реализует несколько задач, но главное, это ответить на вопрос: «С кем вы? С народом или с губернатором?»
Одним из открытий для меня было то, что многие страстные оппозиционеры долго и нудно объясняли мне свой отказ публично выразить свою гражданскую позицию. «На всякий случай», так сказать». И поразило то, как грациозно и одновременно по-мужски, завизировали свое неуважение статусные дамы.
А уж какой стон диванных патриотов начался с вечера вчерашнего дня в социальных сетях, я представить не мог.
После завершения акции мы обнародуем список героев нашего времени, а сегодня я хочу обратиться к многолапой армии совершеннолетних недорослей.
- Вы никоим образом не сможете бросить тень на зарождающееся гражданское общество России. Тень бывает от солнца.
Луна тени не дает.