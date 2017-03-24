Меню
Политика
Хотят ли русские войны?
Авторская колонка
24 марта 12:56
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района Московской области трех созывов

Все авторы

Луна тени не дает, или стон диванных патриотов

Администрация Президента и Приемная Президента Российской Федерации не одно и тоже.

Двадцать третьего марта на личном приеме у руководителя страны Владимира Путина мы вручили под видеопротоколирование три документа специалисту, ведущему прием – Сербиной Альбине Вячеславовне. Учетная карточка за номером П-4499/1 была сдана в обязательном порядке на выходе. Понимая, что прием не бесконечен и мы не можем обращаться ежедневно, то я постарался предельно четко донести самую важную и знаковую информацию, поясняющую цель визита и смысл обращения. Мы понимали, что наш двадцатиминутный треш должен заставить задуматься тех, кто сегодня мониторит ситуацию в Подмосковье и принимает решения. И мы сделали это!
Альбина Вячеславовна слушала меня с мученическим выражением лица с которого стекала боль и сочувствие. Возможно это профессиональное, возможно человеческое, но равнодушия я не заметил.

106 депутатов и глав совершили акт гражданского мужества и прошу всех именно так к этому относиться. 106 граждан России состоявшихся и заслуженных перед отечеством отказали в доверии губернатору Московской области Андрею Воробьеву. 106 людей бросили вызов античеловеческой системе руководства Московской областью. Много это ли мало судить и оценивать не берусь. Оценку я надеюсь даст история. Скажу только то, что акцию мы заявили 14 марта и за несколько дней, к дате третьего слушания законопроекта правительства Медведева с принятыми во втором чтении «поправками Терентьева» собрали 106 подписей на 17 листах. Сбор «недоверия» набирает обороты и будет завершен 14 апреля. Это абсолютно добровольная акция в условиях наступающей диктатуры преследует и реализует несколько задач, но главное, это ответить на вопрос: «С кем вы? С народом или с губернатором?»
Одним из открытий для меня было то, что многие страстные оппозиционеры долго и нудно объясняли мне свой отказ публично выразить свою гражданскую позицию. «На всякий случай», так сказать». И поразило то, как грациозно и одновременно по-мужски, завизировали свое неуважение статусные дамы.

А уж какой стон диванных патриотов начался с вечера вчерашнего дня в социальных сетях, я представить не мог.

После завершения акции мы обнародуем список героев нашего времени, а сегодня я хочу обратиться к многолапой армии совершеннолетних недорослей.

- Вы никоим образом не сможете бросить тень на зарождающееся гражданское общество России. Тень бывает от солнца.

Луна тени не дает.

Сейчас на главной
Горячие новости
Даже у второклассников есть вопросы
Накануне антикоррупционных митингов «Он вам не Димон» к премьер-министру Дмитрию Медведев обратился второклассник из Бурятии с просьбой объясниться по поводу «тайных активов», о которых ранее сообщил Фонд борьбы с коррупцией
Горячие новости
Лучше бы потратили на дороги
Федеральное дорожное агентство потратит 59 млн рублей на создание документального фильма о российских дорогах. Деньги на создание цикла документальных фильмов будут выделены из федерального бюджета, а исполнителя госзаказа определят в ходе открытого конкурса
роснано
Корпорация «Роснано» - денег много, дела мало
«Русский айфон», в котором сомневались с самого начала многие, приказал долго жить, так и не родившись. «Плод» проекта по созданию чехла для iPhone с e-ink-экраном долго выхаживался «папой» Чубайсом и «суррогатной мамой» компанией Plastic Logic, но… даже «недоношенным» не смог появиться на свет.
Горячие новости
Фракция КПРФ потребует расследования о тайных активах Дмитрия Медведева
КПРФ присоединилась к запросу своего депутата Валерия Рашкина в правоохранительные органы с просьбой проверить факты о недвижимости главы правительства, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией
путешествия
Как поехать в Таиланд и не попасть в тюрьму на 15 лет
Сезон отпусков вот-вот начнется, и консульский департамент МИД озаботился безопасностью россиян, которые планируют отдохнуть за рубежом. На сайте консульства опубликована инструкция правил поведения, рекомендуемые для большинства государств мира ...
Горячие новости
Служить родине никогда не поздно
Депутаты Госдумы готовят неприятный сюрприз для российских мужчин. Народные избранники предлагают повысить предельный возраст призыва в армию с нынешних 27 до 30 лет. Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне комитета Госдумы по обороне
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Гол как сокол
Губернатор Псковской области Андрей Турчак первым из российских губернаторов отчитался о своих доходах и имуществе. Согласно декларации главы региона, в 2016 году он заработал довольно скромную сумму – всего 719 тысяч рублей
Горячие новости
В Саранске задержали организатора акции «Он вам не Димон»
Соратники активиста сообщают о провокации, в результате которой к Кириллу Матявину подошла незнакомая девушка и спросила, где находится ближайшая аптека. Затем она начала кричать, что ее ударили.
Горячие новости
Правительство испугалось гнева дальнобойщиков
Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о повышении тарифа на проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам на четверть, то есть с нынешних 1,53 до 1,9 рубля за километр. Ранее Минтранс говорил о двукратном повышении тарифа
Горячие новости
Убийца экс-депутата Дениса Вороненкова скончался во время операции
Киллер, расстрелявший бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, скончался на операционном столе. Напомним, злоумышленник был ранен охранником российского политика
Горячие новости
Убитый экс-депутат Госдумы находился под охраной спецслужб Украины
Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, застреленный 23 марта в центре Киева, находился под охраной одной из украинских специальных служб. Об этом журналистам сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко
Общество
До лечения еще нужно дожить
За выполнение законов о социальных гарантиях в реальности нужно серьезно бороться. Средства, выделяемые на соцзащиту, недостаточны для удовлетворения потребностей льготников. Это касается и санаторно-курортного лечения.
Горячие новости
«Спецслужбы РФ контролировали каждый мой шаг»
В деле об убийстве в центре Киева бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова появились новые подробности. Другой экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что Вороненков был застрелен, когда шел на встречу с ним
Горячие новости
В центре Киева убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков
Бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков, переехавший на Украину, застрелен в центре Киева. Тело российского политика найдено с огнестрельными ранениями около отеля «Премьер-палац»
Горячие новости
Пермяки вышли на защиту своих домов от нефтяников
Жители Перми провели митинг против сноса жилых домов из-за близости строений к трубопроводам «Транснефти» и «Лукойла». Акция протеста состоялась 21 марта недалеко от памятников Героям фронта и тыла
Горячие новости
На Путина надежды больше нет
В Хакасии строители, которые не получают зарплату уже два года, обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу. Работники просят главу Белого дома «повлиять» на российского президента, который не обращает внимания на проблемы своих граждан
Горячие новости
Деньги клиентов Сбербанка потратили на Ferrari
Двух сотрудниц Сбербанка подозревают в хищении у клиентов банка крупной суммы, часть из которой мошенницы пытались потратить на дорогостоящий автомобиль. Полицейские задержали сотрудниц банка во время покупки спорткара Ferrari за 7 млн рублей
Горячие новости
«Старые и страшные» против «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы начал рассмотрение иска бортпроводницы «Аэрофлота» Евгении Магуриной к авиакомпании, поводом для подачи которого стала дискриминация сотрудницы по внешности и возрасту. Аналогичные иски к авиакомпании могут подать еще 600 стюардесс