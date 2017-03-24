Фракция КПРФ потребует расследования о тайных активах Дмитрия Медведева
КПРФ присоединилась к запросу своего депутата Валерия Рашкина в правоохранительные органы с просьбой проверить факты о недвижимости главы правительства, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией
Фракция КПРФ присоединилась к запросу своего депутата Валерия Рашкина в правоохранительные органы с просьбой проверить факты об усадьбах и виноградниках главы правительства Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
В пятницу, 24 марта, депутаты-коммунисты планируют обратиться на заседании Госдумы с протокольным поручением о требовании расследования в отношении премьер-министра. Об этом РБК сообщили Валерий Рашкин и Денис Парфенов. Для принятия «протокольное поручение должно набрать 226 голосов». В ЛДПР и «Справедливой России» заявили, что могут поддержать требование коллег-коммунистов, однако этих голосов (всего 107) не хватит для принятия поручения. «Единая Россия», которая ранее отказалась обсуждать в Думе расследование борцов с коррупцией, голосовать за данный документ не будет.
Рашкин отметил, что если необходимое количество голосов они не наберут, то КПРФ будет инициировать проведение парламентского расследования в отношении главы правительства.
Напомним, ранее депутат Рашкин уже направил запрос в МВД, СКР, ФСБ и Генпрокуратуру с требованием проверить информацию о тайных активах Дмитрия Медведева. Пока ответа от указанных силовых ведомств не поступило.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отметил, что позиция фракции КПРФ может быть связана с подготовкой антикоррупционных митингов «Он вам не Димон» в 98 городах страны. Участники митингов и шествий намерены требовать расследования в отношении «тайной империи» Дмитрия Медведева.
«Коммунисты - молодцы, в этом случае они действуют из рациональной политической логики. Раз народ недоволен, раз в 98 городах поданы заявки на митинги, значит депутаты должны потребовать парламентского расследования, чтобы говорить об этом на следующих выборах. Тот, кто не поддержит парламентское расследование будет уязвим», - заявил Алексей Навальный.
Напомним, в расследовании ФБК речь идет о связи Дмитрия Медведева с несколькими крупными усадьбами в разных регионах страны, а также виноградниками на юге России и Италии. Официально усадьбы принадлежат благотворительным фондам, которыми управляют родственники и друзья главы правительства.