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24 марта 00:18

Псковский губернатор Андрей Турчак заработал за год всего 719 тысяч рублей

Губернатор Псковской области Андрей Турчак первым из российских губернаторов отчитался о своих доходах и имуществе. Согласно декларации главы региона, в 2016 году он заработал довольно скромную сумму – всего 719 тысяч рублей

Фото: Ведомости

Губернатор Псковской области Андрей Турчак первым из российских губернаторов отчитался о своих доходах и имуществе. Согласно декларации главы региона, в 2016 году он заработал довольно скромную сумму – всего 719 тысяч рублей. В 2015 году г-н Турчак задекларировал чуть более миллиона рублей.

Супруга псковского губернатора Кира Турчак указала в декларации доход в размере 37,4 млн рублей. Помимо зарплаты жена регионального чиновника получает доход от принадлежащих ей акций в некоторых компаниях.

По данным псковских СМИ, Кира Турчак является владелицей 100% акций ОАО «Лабиринт», 100% акций ОАО «Ресурс-91», 0,025% в ОАО «Управляющая компания «Ленинец», она на 100% владеет ООО «Аэроинвест плюс», ООО «АК-инвест» (доля 100%), ООО «Инвест Сервис» (доля 90%) и ООО «Волна-ТК» (доля 50%).

В собственности семьи Андрея Турчака находится земельный участок площадью 1201 кв. м, квартира площадью 66,8 кв. м, еще две квартиры площадью 156,6 кв. м и 180,5 кв. м, квартира площадью 75 кв. м и дом площадью 128,3 кв. м. Все объекты недвижимости находятся в России.

Несовершеннолетние дети губернатора Псковской области Андрея Турчака доходов и собственности не имеют.

Напомним, что согласно российскому законодательству, декларировать доходы и имущество должны не только чиновники, но также их супруги и несовершеннолетние дети.

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