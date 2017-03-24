В Саранске задержали организатора антикоррупционной акции «Он вам не Димон»
Соратники активиста сообщают о провокации, в результате которой к Кириллу Матявину подошла незнакомая девушка и спросила, где находится ближайшая аптека. Затем она начала кричать, что ее ударили.
В Саранске правоохранительные органы задержали организатора антикоррупционного митинга «Он вам не Димон» Кирилла Матявина. Соратники активиста сообщают о провокации, в результате которой был задержан Матявин.
Со слов очевидцев, на улице к Кириллу Матявину подошла незнакомая девушка и спросила, где находится ближайшая аптека. Затем она начала кричать, что ее ударили. Подоспевшие на крик девушки полицейские задержали активиста.
«Скорее всего, у Кирилла прослушивался телефон или читалась переписка. Перед тем, как он вышел из дома он договаривался о встрече», - сообщили его соратники в соцсети «ВКонтакте».
Также сообщается, что администрация Саранска отказала оппозиционерам в согласовании антикоррупционного митинга, намеченного на 26 марта. Чиновники объяснили отказ проведением в этот день мероприятия «Веселый паровозик» на одной из возможных площадок.
Акции против коррупции в органах государственной власти «Он вам не Димон» планируется провести во многих городах России, однако чаще всего местные чиновники отказывают в согласовании акций. Митинг, в частности, запретили проводить и московские власти. Кроме того, в Хабаровске организатора акции «Он вам не Димон» Алексея Ворсина оштрафовали на 10 тысяч рублей еще до проведения мероприятия за незаконную организацию митинга.