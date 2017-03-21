Михаил Матвеев: «Меркушкин варяг для Самарской области»
В феврале этого года в прессе появилась информация о масштабных кадровых перестановках в регионах. Речь шла о том, что сразу пять губернаторов могут лишиться своих постов. Вероятное стало очевидным, последовали отставки губернаторов Пермского края Виктора Басаргина (ушел по собственному желанию) и главы Бурятии Вячеслава Наговицина. Позже заявления написали Александр Худилайнен (Крелия), Сергей Митин (Новгородская область) и Олег Ковалев (Рязанская область). Освобождение губернаторских кресел прочили еще нескольким руководителям областей. В их числе громче всех звучит фамилия губернатора Самарской области Николая Меркушкина. По мнению экспертов обстановка в регионе накалена до предела и грозит социальным взрывом. В Самаре один за другим проходят митинги против сокращения социальной помощи пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам. Митингующие требуют отставки Меркушкина, который за время управления областью так и не стал для самарцев своим и иначе как варяга, его не воспринимают. О том, что происходит сейчас в области и какие ошибки губернатора настроили против него общественность, в интервью нашему издания рассказал депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев.
- Одна и самых обсуждаемых тем в регионе, отмена льгот пенсионерам, таким образом, губернатор Николай Меркушкин пытается минимизировать расходы? Какие еще меры, раздражающие граждан, принял за последнее время глава региона?
- Был подготовлен целый пакет законов, который какие-то льготы отменил, какие-то приостановил. Как следует из реплики председателя правительства области Александра Нефедова, прозвучавшей в ходе дискуссии в Губдуме об отмене льгот для работающих пенсионеров, стоит задача где-то сэкономить 2-3 млрд. рублей, чтобы направить их, как было сказано «на развитие». А пенсионеры, видимо, воспринимаются как баласт. Поэтому в Самарской области начали «экономию» с них.
Во-первых, с 1 января были отменены льготы по ЖКХ, так называемые «квартирные» для ветеранов, инвалидов и других категорий. Их заменили на компенсации. Сейчас гражданин должен сначала заплатить, потом предъявить квитанции об оплате, что нет долгов, и потом ему компенсируется та сумма, которую он заплатил. Но, эта система не работает. Трудно понять почему. Одно из объяснений - на рынке ЖКХ существует достаточно много Управляющий компаний, по городу Самаре их около 150, включая ТСЖ. Не с каждой из них Минсоцразвития установило информационное взаимодействие. Сейчас есть обращения и жалобы, по крайней мере от ТСЖ, о том, что Минсоцразвития требует от них установить специальное программное обеспечение и выделить человека, в обязанность которого будет входить ведение реестра взаимозачета по льготникам. Но это приведет к дополнительным расходам ТСЖ, которые лягут на плечи граждан, что не может не вызывать их раздражение. В любом случае, выплаты «квартирных» с января фактически остановилась. У меня есть обращения от инвалидов детства, ветеранов…Они не получали компенсации за два месяца. А те, кто получили, получили значительно меньшую сумму, чем потратили.
Еще одна льгота, которая была отменена, ежемесячные денежные выплаты для работающих пенсионеров. Их в области 175 тыс. Все они получали ежемесячную денежную надбавку в размере от 600 до 1200 рублей (в зависимости от категории). Это решение вступило в силу с 1 марта. Выплаты лишились и неработающие пенсионеры, у которых пенсия свыше 19,5 тысяч. Цена этого вопроса нам известна, поскольку, это решение принималось через Думу. В пояснительных записках было указано, что экономия в результате принятия этого решения, составит порядка 700-800 млн. рублей.
По предварительной оценке из карманов льготников уже изъято около 2 млрд. рублей, планируется изъять еще около 1 млрд. Через Думу также двигался законопроект, который предполагал отмену льгот по ЖКХ в сельской местности для бывших медицинских работников. В свое время, когда они заманивались на село, им обещали льготы по ЖКХ. Сейчас хотят отменить. А медиков-пенсионеров у нас порядка 70 тыс. человек.
Обстановку в области взорвал не только факт того, что отбираются льготы, а то, что это решение найти где то 2-3 млрд. рублей производится именно за счет пенсионеров, т.е. самых бедных….
- Но митинги пенсионеров в области начались после отмены им безлимитного проезда …
- Для всех льготников безлимитный проезд был отменен с 1 февраля. Установлено ограничение в 50 поездок. С учетом того, что транспортная логистика в таких крупных городах, как Самара, построена на пересадках, многие транспортные маршруты за счет этого и имеют пассажиропоток. Вся эта логистика рушится, потому, что люди начинают экономить. Опыт февраля показал, что у многих людей 50 поездок закончились в середине месяца. Называлась цифра в 5800, якобы столько людей по городу не уложились в лимиты. Хотя в реальности их количество намного больше, потому, что люди просто перестали ездить. По некоторым данным пассажиропоток упал на 20%. После 1 митинга – 4 февраля, правительство заявило, что возможно, они увеличат лимит до 60 поездок. Но вопрос не закрыт, он стал самым раздражающим фактором для пенсионеров. Это напоминает 2005 год, когда в городах проходили бунты против монетизации льгот и в основном они касались именно отмены бесплатного проезда для пенсионеров.
- По сети «гуляет» аудиозапись, в которой Николай Меркушин заявил о том, что посредством льготного проезда для пенсионеров в регионе разворовывается 500-600 млн. ежегодно, что он имел в виду? Какие схемы при этом могут использоваться и кем?
- Мной как депутатом подано заявление в порядке ст. 144-145 ст. УПК РФ (заявление о преступлении) в Следственный Комитет и Прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по данному факту. Поскольку из высказывания губернатора следует, что ему известно о преступлении, и я попросил его допросить. Но Следственный комитет ответил, что о подобных фактах ему неизвестно. Может быть губернатор просто придумал это воровство, чтобы подвести базу под отмену безлимитного проезда для пенсионеров? Исходя из его заявления следует, что некоторые карты активировались десятки, сотни раз в день. Количество поездок по ним превышало тысячу в месяц. Люди имеющие отношение к транспорту, смеются над таким решением проблемы, как заблокировать в итоге карты всем. Транспортная карта - электронное устройство, с ней можно сделать все, что угодно. Можно ввести алгоритм, по которому нельзя активировать карту в течении короткого промежутка времени. Можно установить с какого номера карты это активировали и выйти на этого человека. Есть огромное количество способов, когда речь идет об электроном устройстве. В конце концов, ее можно блокировать в индивидуальном режиме.
- На недавнем инвестиционном форуме в Сочи премьер Дмитрий Медведев призвал глав регионов искать «точки роста» экономики. Какие точки роста, могли бы определить вы?
- Если говорить о точках роста экономики вообще, я не большой эксперт. Но применительно к городам такими точками роста я бы назвал малый бизнес. У нас в советские годы был упор на крупные предприятия, мощные колхозы, гигантские заводы… И сейчас эта тенденция продолжается. Основные средства идут в Госкорпорации, банки, еще куда-то, а реально малый бизнес не получает поддержки. Тогда как во всем мире, значительная часть экономики ВВП и т.д. отводится именно на предприятия малого и среднего бизнеса, которые сами обеспечивают занятость и достаток и себе, и своим работникам. Я считаю, что одна из главных проблем правительства Меркушкина и вообще в нашем регионе эта проблеме присуща всем губернаторам начиная с Константина Титова, Владимира Артякова, это то, что огромное количество денег уходят на какие-то глобальные, амбициозные проекты, которые на выходе оказываются пшиком.
- Например?
- Есть такая «мутная кантора» - «Корпорация развития Самарской области», которая занимается сразу всем, начиная от строительства аэропорта и заканчивая молочными фермами. Согласно материалам счетной палаты (проверку проводили по поручению Думы прежнего созыва), эта корпорация за последние 5-7 лет получила из бюджета миллиарды и миллиарды рублей на различные амбициозные проекты. Одним из них являлось строительство Сергиевской птицефабрики. Дело в том, что в Самарской области при господине Меркушкине фактически уничтожено сельское хозяйство в части птицефабрик. Во времена Титова существовало где-то 8-10 птицефабрик в области. На данный момент – 1 или 2, причем такое направление, как производство яиц, вообще отсутствует. Все яйца птицы завозные, причем, как многие отмечают, в основном это продукция республики Мордовия (губернатор области Николай Меркушкин выходец из этой республики). Яйца, сыры, молочные продукты, колбасы из Мордовии - все самарские магазины завалены этой продукцией, с момента прихода сюда губернатором экс-главы Мордовии.
Когда я говорил об уничтожении малого бизнеса, с именем Меркушкина связано закрытие в Самаре около 2000 небольших магазинов, продуктовых павильонов и киосков. Речь не идёт о пивных ларьках. Это явление даже вызвало образование в Самаре профсоюза. Уничтожение этого бизнеса проводилось под шумок наведения порядка в городе, в связи с приближением Чемпионата мира по футболу 2018. Якобы они портят вид. Зачистили город от огромного количества магазинчиков и начался бурный расцвет федеральных сетей почему-то с мордовскими продуктами.
При этом, около 10 тыс. человек потеряли работу. Это люди, которые сами себя кормили, ничего не просили взамен, платили налоги. По подсчетам их профсоюза, каждая точка торговли платила в бюджет налогов от 200 до 800 тыс.руб. в год. При этом, некоторые торговые точки были дистрибьюторами местных производителей, заводов. Причем, когда я направил запрос министру имущественных отношений, какие последствия для налогов повлечет ликвидация магазинов, мне ответили, что они даже не просчитывали. Ничего не просчитывать вперёд, а просто делать, - это стиль команды Меркушкина.
- Вы говорили о масштабных проектах Меркушкина, которые дорого обходятся бюджету, о каких именно идет речь?
- Один из крупнейших бездарно проваленных проектов - упомянутая Сергиевская птицефабрика. В 2014 году, в период предвыборной компании, Меркушкин рассказывал, что мы построим в области мощный агропромышленный комплекс. Люди, которые имели отношение к сельскому хозяйству, когда увидели проект, были шокированы. Было анонсировано, что строительство обойдется в 15 млрд. Хотя на тот момент, в области имелось три работающих крупных птицефабрики, но у них были проблемы с финансированием, был риск, что они закроются. В итоге закрылись. На их модернизацию требовалось порядка 1-2 мдрд. рублей. Но вместо этого Меркушкин в чистом поле начал строить новый гигантский комплекс. В итоге. Сейчас 2017 год, об этом проекте вообще не слышно. В него закопано 3 млрд. бюджетных денег, областных. «Внешэкномбанк», который был партнером этого проекта, от него отказался. По заключению Счетной палаты Самарской области сейчас у бюджета имеются риски потерь эти 3 млрд. рублей. Либо нужно инвестировать туда еще 11-12 млрд. Представьте, что это для области в условиях кризиса, которая под руководством господина Меркушкина за три года увеличила свой долг в 2 раза - с 34 млд. рублей до 72.
Если мы посмотрим статистику по незавершенным объектам, то мы увидим, что Меркушкин начинал их в огромном количестве: спортивные комплексы, социальные объекты… Все это, просто бросается на определенном этапе и деньги начинают вкладываться во что-то другое. Хотя существует официальная концепция, что на новое строительство не выделяются средства, пока не завершены существующие. Только в 2014 году Меркушкин направил на разработку новых проектов 1,34 млрд.руб., которые потом были брошены. 5 млн.руб. на проектирование детсада в Похвистнево, 37 млн. руб. на спорткомплекс и 95 млн. на ледовый дворец в Самаре, 10 млн. руб. на легкоатлетический манеж в Тольятти, деньги на крытый каток в Жигулевске, роддом в Кинеле и так далее. Общий ущерб от этих впустую сделанных проектов - почти 600 млн.руб.
- На чем реально можно сэкономить?
- Говоря об экономии, нужно провезти ревизию и серьезно подходить к финансированию и началу каких-то глобальных экономических проектов. Сейчас по одному резонансному проекту Следственный Комитет возбудил несколько уголовных дел. Он в сфере здравоохранения и касается строительства частного кардиоцентра. Возникла некая фирма СМТ (Самарские медицинские технологии), во главе которой находится коммерсант по фамилии Шатило. Он не имеет медицинского образования, никогда не работал в сфере медицинского бизнеса. Но, без всякого конкурса заключил соглашение с правительством на строительство своего частного кардиоцентра, в который будут переведены все высокотехнологичные кардио- операции из государственного центра. Туда перейдут врачи и т.д. Подразумевалось, что правительство области в течение 11 лет должны вложить около 25 млрд. рублей. И это вне зависимости от финансового положения региона. Были созданы беспрецедентные условия. Итог. Стройка брошена, возбуждено несколько уголовных дел, в которых проходят в различных статусах люди, на уровне замминстров, чиновники разных ведомств, коммерсанты.
У Меркушкина есть явное стремление к пиару и широким жестам. Расходы на содержание самого губернатора с 2012 по 2016 году выросли с 56 до 154 миллионов рублей в год. Растраты на рекламу и информационное обеспечение деятельности губернатора и правительства с 302 до 600 млн.
А самая раздражающая граждан составляющая - расходы на проведение праздничных мероприятий с участием губернатора, они выросли за три года почти в 10 раз с 60 млн. рублей до 550. Более полумиллиарда в год тратится на различные торжественные собрания. Буквально на днях прошла информация о конкурсе на закупку шампанского, водки и еще чего-то на 15 млн. рублей.
Раздражение вызывает и содержание футбольного клуба «Крылья советов». Клуб не блещет результатами, но с 2012 года поглотил уже боле 5 млрд. рублей - средств областного бюджета. Будучи частным, он сейчас фактически на 100 % содержится областью. В прошлом году расходы на его содержание оставили 1 млрд. 200 тыс. рублей, это больше чем объем всех льгот, отобранных у работающих пенсионеров. В городе много болельщиков и на фоне чемпионата мира, все понимают, что надо помогать клубу, но не в таком же объеме.
Стадион, который строиться для чемпионата мира по футболу, еще одна коррупционная яма. В интервью «Известиям», господин Мутко сказал, что проблема Самарского стадиона в том, что заказчиком является областное правительство. Когда начали анализировать сметы, выяснилось, что они очень завышены. Строительство стадиона в Самаре оказалось одним из самых дорогих, и стройка встала. Когда стали разбираться, выяснилось, что проект, разработанный по указанию г-на Меркушкина – гигантский, избыточный по площадям. Стадион больше «Лужников», при этом, больше половины площадей (соответствующие документы в свое время приводил Александр Хинштейн), отводится под коммерческое использование. Это не профильные помещения, не связанные с инфраструктурой стадиона. Все эти «магазины-офисы» Меркушкин, видимо решил построить за счет федерального центра.
- Как вообще вы оцениваете работу Николая Меркушкина? Что Вас лично больше всего раздражает?
- В результате расследования, которое я проводил в прошлом году, выяснилось, что так называемый ГБУ (Государственное бюджетное учреждение) «Гостично-представительский комплекс» используется чиновниками правительства области практически задарма. Комплекс находится в элитном месте центра Самары, на берегу Волги. Это так называемая Первая просека, старая обкомовская дача, где в свое время отдыхал после полетов Юрий Гагарин. Теперь это элитный коттеджный поселок, где находится около 50-ти домов. Там развитая инфраструктура – свой бассейн, фитнес-центр, комбинат питания… Я запросил в департаменте управделами губернатора области договора, расценки этого учреждения. Когда все это увидел, был поражен. Выяснилось, что государственные коттеджи, содержащиеся за счет налогоплательщиков, сдаются чиновникам по цене, например, в 5000 рублей за месяц. Главе следственного комитета, бывшему прокурору области Кабалоеву, проживающим в домах площадью в 120-130 м2, это обходилось в 5000 рублей! Министры правительства Меркушкина, которые приехали с ним из Мордовии, платят по 8000 рубелей. Сам губернатор на основании областного закона, проживает с семьей во дворце площадью в 600м2 – бесплатно. Доходило до того, «Новая газета» об этом писала, а я делал фильм под названием «Дорога Меркушкина», о том как губернатору не нравилось, что мимо его дворца проезжают машины, живущих рядом четырех человек, и он, как мы считаем, распорядился сделать объездную дорогу. Просто вырубили лес, положили трассу с отбойниками, как в Сочи. На это были потрачены 10-ки миллионов рублей. Проводили стройку под видом ремонта пешеходных дорожек. Когда по этому поводу начали разбираться, то ни прокуратура, ни Следственный комитет, нарушений не нашли. Ответили, что эта дорога, там всегда была. Хотя ни на планах дорог, ни на планах резиденции, ни на снимках Гугла ее не было.
Странно получается, мимо дома прокурора и начальника СК ходила тяжелая техника, вырубался лес, а они этого не заметили.
В результате проверки и моих запросов, расценки на сдачу домов в аренду все-таки пересмотрели. Теперь начальник следствия платит целых 16 тысяч. То есть, если до этого цены у них были в 20 раз ниже рыночных, то теперь в 10 раз. Хочу заметить, что цена за подобный коттедж - от 100 до 120 тысяч рублей. За 16, можно снять однокомнатную квартиру на окраине города. На мой взгляд, подобное ценообразование - явный признак коррупции. При этом, расценки подстраиваются под каждого жильца индивидуально. Один платит 5 тысяч, другой за такой же коттедж 12, коммерсанту со стороны подобный образ жизни обходится в 40 или 60 тыс. Когда я начал поднимать этот вопрос, ведь эта резиденция съедает очень много денег, одна стрижка газона в год обходится в 15 млн. рублей, правоохранительные и надзорные органы, вплоть до Генеральной прокуратуры, мне ответили, что нарушений нет. Данные граждане проживают на основании договора аренды с бюджетным учреждением, а оно устанавливает те расценки, которые считает нужным.
По этому поводу я написал письмо президенту, считает ли он это нормой, когда в условиях экономического кризиса, когда отменяют льготы пенсионерам, государственное имущество сдается в аренду чиновникам с большими зарплатами за смешные деньги?
Мне пришел ответ, что мое обращение переадресовали в СК, а я сомневаюсь, что СК может ответить, что по этому поводу думает президент. А что думает СК и прокуратура, мне известно, они довольны таким положением дел.
- Какие по вашему мнению явные ошибки были допущены Николаем Меркушкиным за все время руководства регионом?
- Есть несколько ошибок, которые очень дорого стоили региону. По инициативе губернатора было запущено несколько кардинальных реформ, одна из которых, реформа местного самоуправления. Она подразумевала под собой отмену прямых выборов мэров, депутатов - районных и городских, глав районов. Благодаря усилиям Меркушкина местное самоуправление у нас фактически упразднили.
Губернатор внедрил такую экспериментальную модель, как создание внутригородских муниципальных районов со своими советами, которые в свою очередь формируют городскую Думу. Каждый район стал отдельным. Подобная реформа была проведена только в Челябинске и Махачкале, в остальных субъектах федерации от нее отказались, в связи с тем, что она неработоспособна. Сейчас мы видим, у нас избрано более 600-ста районных депутатов в Самаре, которые не обладают никакими полномочиями. Городская Дума фактически исчезла как субъект власти, не понятно чем они сейчас вообще занимаются. Все это проводилось под предлогом близости власти к народу, в итоге власть стала от граждан еще дальше. Эта реформа обернулась значительными последствиями для самого Меркушкина - теперь вся ответственность за принятые решения, за то, что происходит в регионе и будет происходить, лежит на нем. Отношения власти и общества окончательно испортились. Та задача, которая ставилась перед Меркушкиным – консолидировать элиты, всех успокоить, заставить сплотится, что бы поднять результаты выборов за «Единую Россию», она провалилась. Меркушкина считали волшебников, ведь он обещал выдать 106% за «ЕдРо», а в 2016 году на выборах в Госдуму при огромнейших фальсификациях получилось даже на 4% меньше чем в среднем по стране.
Второе, чего ему не могут простить, это объединение ВУЗОВ и уничтожение Государственного Университета, которому в 2018 году исполнилось бы 100 лет. Он был объединен с авиационным университетом. Г-н Меркушкин собирался объединить вообще все крупные ВУЗЫ Самары. Только смена министра образования смогла этому помешать. Но уже видны колоссальные последствия политики Меркушкина. Фиксируется отток из области людей с высшим образованием. Люди, которые по словам самого же Меркушкина должны двигать регион вперед, его покидают. Они не связывают с ним свое будущее.
А эта его выходка с застройкой смотровой площадки, главным центром на площади Славы! Когда была воздвигнута эта гигантская бетонная стена в 6 м в высоту и 120 м в длину, она полностью закрыла вид на Волгу с площади. И сейчас она все больше превращается в колумбарий. Придумывают какие-то способы обозначить его в виде мемориала, подтянуть ветеранов, чтобы защитить это убогое сооружение. У культурной общественности все это вызвало шок. Это все равно, что взять и что-то построить поперек Красной площади. В денежном эквиваленте в эту стену закопано уже около 200 млн. рублей. И сейчас объявлен конкурс еще на 76 млн.. Далее Меркушкин решил раскопать склон и построить там гигантский амфитеатр. Все эти шаги у местных жителей вызывают оторопь. Видно, что человек не имеет ни вкуса, ни любви к городу.
Все эти штрихи, вызывают раздражение и Меркушкин уже воспринимается не просто как варяг, а как некая чужеродная сила. Он платит самарцам взаимностью. Главная мысль в его выступлениях с момента прихода, бесконечные уничижительные сравнения жителей и региона с собственной республикой Мордовия. Вы все отстали и т.д.
Хотя до момента его прихода, наш регион был одни из немногих доноров федерального бюджета. А республика Мордовия имела госдолг 170% от бюджета, при максимальном размере в соответствии с бюджетным кодексом России в 100%, это республика – банкрот. Но, тем ни менее заняв этот пост он начал всех учить, как правильно жить. Во время одного из публичных выступлений, которое имело большой резонанс, он сказал, что «по-самарски значит кинуть, а по-мордовски значит сделать хорошо». Во время другого выступления он сказал, что в Самаре духовность меньше, чем в Мордовии. И так далее. По сути он постоянно жителям региона, где его выбрали губернатором, говорит, «я здесь чужой и вы мне чужие».
- Судя по информации в прессе, Николаю Меркушину прочат скорую отставку. Кто может занять место действующего губернатора? Если достойная замена в регионе или это будет человек со стороны?
- Действительно, последние полгода активно циркулируют слухи о возможной отставке губернатора. И его поведение показывает, что какие-то проблемы у человека есть. То он исчезал на два месяца. То ряд министров из его окружения постарались отсюда уйти, включая министра транспорта и строительства г-на Гришина, который является почти членом семьи Меркушкина, другом его сына.
Есть разные причины, по которым предполагается, что Меркушкин попал в категорию людей, которых надо менять. Среди них называются и результаты выборов, как уже говорил они для «Единой России» на 4% меньше, чем по стране в среднем, не смотря на все попытки натянуть этот процент. И различные скандалы, которые постоянно возникают вокруг него, непрекращающаяся волна митингов с требованием его отставки, сотрясающая все крупные города области уже два месяца, их было уже более 10 и число участников растет, это митинги собирающие уже более тысячи человек.
Но основным все же являются экономические проблемы. Госдолг при Меркушкине вырос в два раза, он превысил цифру, которую набрали все предыдущие губернаторы. Явные провалы существуют с многими проектами, которые были анонсированы Меркушкиным. Рост протестной активности, который выражается не только в свежих митингах, но за последние два-три года были публичные акции которые в своей резолюции требовали отставки губернатора. Все это связано с закрытием градообразующих предприятий, например фабрика Обшаровская, АвтоВАЗагрегат, митинги предпринимателей и многое другое. На этом фоне г-н Меркушкин перестал казаться адекватным.
Среди тех фамилий, которые звучат, есть несколько основных направлений. Первое связано с Рособоронэкспортом и кандидатами от него. Фигуры, которые управляли губернией до его прихода, один из них - Владимир Артяков. Ростех до сих пор контролирует значительную часть экономики включая АвтоВАЗ, ВАЗ и считается, что они тоже могут выдвинуть своего кандидата,
Звучат также фамилии - бывший вице-губернатор Алексей Бендусов, человек который занимал этот пост при Артякове 4 года и поработал при Меркушкине полгода. Он был главным федеральным инспектором по самарской области. К нему было позитивное отношение в период работы, считалось, что реальным руководством области занимался он, а не Артяков. Вторая кандидатура от Ростеха, это Игорь Комаров - нынешний руководитель Роскосмоса, его фамилия звучит в разных контекстах, это человек который работал на Автовазе и область он знает. Достаточно часто называют депутата ГД Гутенева, я не совсем понимаю в каком контексте звучит его кандидатура, но она звучит. Наверное возможен и комбинированный вариант, например, губернатор Комаров, виц-губернатор Бендусов.
Далее звучит кандидатура сенатора от области, экс-мэра Самары Дмитрия Азарова. Он был избран мэром в результате всенародных выборов, имеет опыт избрания, успешно делает карьеру в «ЕдРе», войдя в президиум Генсовета партии. Сохранил определенную связь с регионом, многие его комментарии которые происходили в области демонстрировали его независимость и походили на плохо скрытую критику политики Меркушкина.
В регионе есть устойчивое мнение, что Владимир Путин мстит Самарской области за то, что в свое господин Титов осмелился в 2000-м году пойти на выборы президента. И что после этого у области начались проблемы. Центр приволжского ФО сделали не в Самаре, а в Нижнем Новгороде, центр Приволжско-Уральского округа, который находился в Самаре, перенесли в Екатеринбург. Самару стали «гнобить». Местным не дают возможности руководить, а присылают варягов. Одного прислали - Артякова, за ним прислали в качестве наказания Меркушкина. Таким образом мы якобы отрабатываем свои грехи. Поэтому будут ли рассматривать местные кандидатуры, или опять варягов, никто не знает. Самарской элиты как политической силы не существует.
Есть фамилии, которые называют, с точки зрения того, что господин Меркушкин, якобы понимая, что его могут сместить, пытается продвинуть какие-то варианты для администрации Кремля, удобные ему. Для своего рода иммунитета, в случае его отставки, и сохранения интересов мордовского бизнеса, которые сейчас в области представлены. Среди фамилий возможных преемников Меркушкина, удобных для него, звучит фамилия Дмитрия Овчинникова, нынешнего вице-губернатора. С одной стороны, его продвинули во власть выходцы из города Новокуйбышевска связанные с «Юкосом» и структурами Михельсона, с другой стороны, он принял присягу на верность Меркушкину и отчаянно защищает его интересы, иногда явно выходя за пределы разумного. В интернете обнародована одна аудиозапись с закрытого совещания под председательством Овчинникова. Оно проходило за несколько дней до выборов. Судя по голосам, там присутствовали министры, руководители промышленных предприятий и т.д. Овчинников очень жестко ставил задачу по получению результатов выборов за «команду Меркушкина». Говорил о том, что все списки проголосовавших лягут на стол губернатору. Для тех, кто выборы проигнорирует последствия будут вплоть до распределения Рособоронзаказа. И так далее.
Что касается остальных кандидатов в губернаторы, то тут начинается гадание на кофейной гуще. Ведь при желании можно обосновать любую кандидатуру.
- Хотелось бы поговорить о вашем скандальном фильме «Как воровали голоса на выборах в Самарской области», три серии которого уже размещены в «Ютуб», посвященном прошедшим в 2016 году выборам. Факты, обнародованные Вами, говорят о вопиющих нарушениях процедуры. Ситуация в Рождествено характерна для всего региона?
- Мы получили из избирательной комиссии Самарской области видео с 500-сот участков, проанализировать работу которых, чрезвычайно трудно. Фактически мы выполняет работу Следственного комитета. По Рождествено возбуждены уголовные дела, две избирательные комиссии распущены. Было отсмотрено видео, установлены люди, которые голосовали многократно, их около 80-ти. Выезжали в Рождествено, искали местных жителей, которые готовы были идти на контакт. Давали этих людей опознать, чтобы установить их фамилии. После этого следовали заявления в СК, где было конкретно написано, что на такой-то минуте, такой-то человек, голосует первый раз, на такой-то минуте второй раз и т.д. когда в СК были сданы неопровержимые доказательства, им деваться было некуда. Когда речь идет о неустановленном гражданине в белой куртке, который голосует два раза, СК ничего не сделала, чтобы установить его личность. Есть три серии фильма - по Железнодорожному району, по Рождествено и Курумочу, сейчас мы работаем над еще одной серией, посвященной Ленинскому району Самары, где находится администрация области. Он всегда был управляемым районом, но, то, что мы видим сейчас, это беспредел. Есть видео с участка, где вообще не производился подсчет голосов. Члены комиссии под камерами, просто высыпали бюллетени на стол в хаотичную кучу, после чего они были отправлены в мешки и был составлен протокол. Никто их не считал, не раскладывал… Но на это СК прислала отказ в возбуждении уголовного дела по этому участку. С их точки зрения, нарушений там нет.
Есть видео, где на избирательном участке председатель комиссии спрашивает, показывая на разложенные бюллетени: «Что получается, что за КПРФ больше, чем за Единую Россию? Ей отвечают, получается да. Тогда она запускает руку, берет полпачки бюллетеней и перекладывает их в пачку «Единой России». Самое смешное, как она ворует и голоса либеральных партий, которые и так набрали по 2-3 бюллетеня.
Мы видим, будь то областной центр или маленькое заволжское село, везде в Самарской области масштабнейшие фальсификации в которых принимали участие лично главы поселений со своими администрациями, вели себя как карусельщики. Мы видим вбросы, манипуляции с подсчетом и даже его отсутствие вообще.
Последствия этого расследования будут весьма неприятны, если на выборах президента выборами будут руководить в регионе те же люди. Если сейчас правоохранительные органы не накажут людей, которые это осуществляли, не снимут с должностей, то люди просто не пойдут на выборы.
Если Меркушкин останется, то легитимных выборов президента в Самарской области не будет.
- Помимо того, что члены избирательных комиссий были лишены своих полномочий была ли какая-то реакция правоохранительных органов, других надзорных органов, были ли проведена какая-то проверка в отношении чиновников принявших участие в выборах на нескольких избирательных участках?
- По нашим 50-ти заявления возбуждено 2 уголовных дела. По 4 участкам уже есть отказы. Что касается остальных, то с расследованием, они не торопятся. Все чиновники, герои фильмов, главы поселений, остаются при своих должностях. Я лично, не вижу в этом ничего удивительного. Но это дополнительный раздражающий фактор в отношении Меркушкина и его команды. И фактор роста недоверия к власти вообще.