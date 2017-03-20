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праймериз
Юрий Дмитриев
20 марта 10:12

Когда работать надоело – в депутаты иди смело

Праймериз в Алтайском крае вызвал самый настоящий ажиотаж среди «единороссовских» врачей, учителей, коммунальщиков и прочих «простых» граждан

В Барнауле продолжается регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидатур для выдвижения от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Барнаульской гордумы, сами праймериз пройдут 28 мая, а выборы в Думу 10 сентября. Мало того - за 2 недели алтайским единороссам поступило порядка 70 заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании.

Региональное отделение ЕР едва успевает одно за другим проводить заседания оргкомитета, где рассматриваются и, конечно, одобряются очередные заявки от очередных потенциальных депутатов.

Ажиотаж среди населения на праймериз местные единороссы характеризуют так: «Барнаульцы идут на предварительное голосование, чтобы лоббировать интересы города», возможно, просто забыв упомянуть о том, что по данным, представленным Сбербанком РФ, больше всего денег на свою предвыборную компанию в Барнаульскую гордуму по сложившейся традиции потратит именно Единая Россия – так что местный избирательный фонд местной избирательной компании по большей части пополняется за счет средств единороссов, а значит, и вести компанию кандидату проще и вольготней, чем его коллегам из других партий.

 Еще один примечательный факт – на праймериз заявилось не просто много людей от ЕР, очень разнообразен список «трудовых» профессий, которые кандидаты решили сменить, идя в депутаты. Только вот что движет этими людьми, кроме заявленных местной ЕР «интересов города»?

У каждого участника праймериз свое видение «интересов». К примеру, управляющий ТСЖ-61 «Дизель» Оксана Доронина считает, что участие в предварительном голосовании поможет ей эффективнее представлять и отстаивать интересы жителей района на городском уровне, поскольку «Единая Россия» запускает в городе масштабный проект по созданию комфортной городской среды и благоустройству дворовых территорий.

Понятное дело, что выделенные средства будут распределяться, в том числе, и среди ТСЖ, одним из которых руководит Доронина – другое дело, как, в какой очередности, и в какой пропорции они дойдут до тебя. А вот если ты депутат, да еще и от коммуналки, наверняка попадешь в какую-нибудь специализированную комиссию, которой при распределении денег этого проекта – и карты в руки. А денег на создание комфортной городской среды в Барнауле фракцией «Единой России» предусмотрено… 20 миллиардов рублей. Согласитесь – не каждый день есть возможность приложить руку к таким деньжищам. Все – значит, точно в депутаты!

Так же среди зарегистрированных участников праймериз немало врачей и учителей. Им-то что понадобилось в Думе – захотели больше денег? Так по данным Алтайкрайстата средняя зарплата врачей в крае без малого 35 тысяч рублей, при том, что средняя по краю едва превышает 21 тысячу. И даже барнаульские педагоги, пусть и не шикуют, но в среднем зарабатывают выше среднего по региону – 22,7 тысяч рублей.

Однако, все ли так просто в этой статистике?

По выкладкам специалистов, в отличие от номинальной, реальная зарплата в крае по итогам 2016 года упала на 1,6 %, а средняя зарплата тех же учителей складывается из абсолютно разных цифр. К примеру, преподаватель ВУЗа в Барнауле в среднем зарабатывает около 40 тысяч, точнее, 38,2 тысячи, а у педработников образовательных учреждений общего образования средняя зарплата по краю всего-то 18,8 тысяч рублей.

  А согласно данным уже Госстата, зарплата депутатов местных советов по стране составила 52 000 рублей. Конечно, эти суммы не подбираются к суммам выплат их коллег из Государственной думы, получающих вместе с надбавками сотни тысяч, но и местных десятков тысяч также вполне достаточно для комфортной жизни. Как минимум, у себя в регионе. Плюс, по данным службы государственной статистики, выплаты чиновникам различных уровней время от времени индексируются – в сторону увеличения, конечно.

Тем более, став депутатом, можно со временем глядеть и выше. Например, попытаться возглавить какое-нибудь краевое управление. Там и зарплата «чуть» повыше. Если покопаться в очень недалекой истории управления краем, можно отыскать такую информацию: пару лет назад начальник местного Главного управления по труду и социальной защите Сергей Дугин  заработал 1 940 671 рублей. Нетрудно посчитать, что месячный оклад сити-менеджера составлял около 162 тысяч рублей. В январе 2016 года, как следует из сообщения Общероссийского народного фронта, зарплата Сергея Дугина увеличилась еще - с 3,1 до 5 должностных окладов. Так что, врачом или учителем работать нынче невыгодно – да  и депутатство выглядит просто как трамплин в «светлое будущее».

Ну, а почему директор Алтайского филиала АО «Сибпромжелдортранс» Вячеслав Гладких хочет стать депутатом – это и ежу ясно. Сам он говорит следующее: «Я, как представитель коммерческого сектора, хотел бы представлять интересы экономически активного населения города. Сегодня необходимо продолжать работу по созданию благоприятного инвестиционного климата для бизнеса, поддерживать и стимулировать всеми доступными механизмами развитие промышленности и предпринимательства».

И здесь легко читается интерес кандидата – кто-то в этом признается открыто, кто-то прикрывается лозунгами интересов народа и города, но суть одна – строить собственный бизнес и защищать его интересы проще всего находясь у власти, имея в руках какие-то двигательные властные рычаги. И это давно ни для кого не секрет.

Как не секрет, что ЕР, как всегда, максимально использует все свои возможности для победы и на праймериз и на выборах. В деньгах недостатка нет, в претендентах тоже – тем более, единороссы объявили, что участником предварительного голосования, а в последующем кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах, сможет стать любой совершеннолетний гражданин, не только являющийся членом «Единой России», но и даже будучи беспартийным (судя по всему, с последующим автоматическим вступлением в ЕР), не имеющий судимости. Для этого необходимо лишь до 27 апреля включительно подать заявку в оргкомитет партии. В общем, выглядит это как победить конкурентов не умением, так числом. Этакая всеобщая единороссовская мобилизация в масштабах города Барнаула.

Ну, а один из своих главных козырей единороссы, видимо, припасут на сам день проведения праймериз. Слабо верится, что они откажутся от проверенных временем способов достижения результата – как, к примеру, в прошлогоднем праймериз, прошедшем 22 мая 2016-го. Тогда накануне мероприятия глава регионального отделения партии и руководитель оргкомитета по проведению праймериз Борис Трофимов сказал важную в данном случае фразу: «Мы предупредили кандидатов о категорическом запрете массового подвоза избирателей».

И вот спустя несколько дней к единственному на всю сельскую округу избирательному участку, установленному в поселке Южный, где и так собралась изрядная очередь, многие в которой, устав ждать, плюнули и разошлись, вдруг подъехал большой автобус, привезший жителей  соседнего поселка Бельмесево.

В принципе, если бы это сделал муниципалитет в помощь сельчанам – это нормально, но, во-первых, местная администрация никого об этом не информировала, во-вторых, возможностей у нее финансовых не так много. Вернее, совсем мало. Зато у ЕР их валом.

Не то, чтобы это стрела в сторону ЕР, но тогда при опросе прибывших за «чей-то счет» к избирательному участку людей, на вопрос, знаете ли вы, что праймериз проводит именно «Единая Россия», ответы были сплошь утвердительными, а на вопрос «Как выбирали кандидатов, за которых голосовали», встречались удивительные ответы: «Просто фамилия понравилась».

Вот и решение несложной задачки – неискушенные в политических играх простые алтайцы, однако, все, как один, знают про ЕР и запрограммированы  на выбор в пользу ЕР – а уж за какого-го из их кандидата голосовать, дело десятое. Знаешь кого – голосуй за него, не знаешь никого – выбери самую симпатичную фамилию и кидай в избирательный ящик. Все равно не промахнешься – в том смысле, что против ЕР точно не проголосуешь.

Скорее всего, нечто подобное «единопартейцы» сотворят и в этом году – а пока любыми путями завлекают граждан в свои избирательные сети, даже тех, кто еще не единоросс. Главное, избирайся от нас – а значок потом получишь. Ведь сейчас основное для местного отделения ЕР - явить всему миру массовость любви и доверия простых барнаульцев к правящей партии. А уж потом… автобусов на всех хватит…

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