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20 марта 00:18

В Петербурге участники митинга против передачи Исаакия потребовали отставки Полтавченко

В Петербурге в минувшие выходные вместо митинга в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России прошла массовая акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Митинг был согласован с властями и прошел на Марсовом поле

Фото: оммерсант/Александр Коряков

В Петербурге в минувшие выходные вместо митинга в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России прошла массовая акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Митинг был согласован с властями и прошел на Марсовом поле.

Участники протестной акции требовали отменить решение о передачи Исаакия церкви и уничтожения уникального музея, а также предложили губернатору северной столицы Георгию Полтавченко уйти в отставку. Губернатора протестующие обвинили в игнорировании интересов граждан.

По данным правоохранительных органов, акцию «В защиту Петербурга» посетили 2 тысячи человек. Организаторы заявляют о 10 тысячах участников, а СМИ насчитали от 5 до 7 тысяч человек.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания северной столицы от «Яблока», Партии роста, «Справедливой России», а ткже представители движения «Открытая Россия».

Манифестанты протестовали не только против передачи Исаакиевского собора, но и против застройки территории Пулковской обсерватории и слияния Российской национальной и Российской государственной библиотек.

В конце митинга его участники приняли резолюцию с требованием сохранить статус Исаакиевского собора, отказаться от идей объединения двух крупнейших библиотек, а также отставить директора Публичной библиотеки Александра Вислого, главу Пулковской обсерватории Назара Ихсанова и ректора Государственного гидрометеорологического университета Валерия Михеева, сообщили в «Открытой России».

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