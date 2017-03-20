В Петербурге участники митинга против передачи Исаакия потребовали отставки Полтавченко
В Петербурге в минувшие выходные вместо митинга в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России прошла массовая акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Митинг был согласован с властями и прошел на Марсовом поле
В Петербурге в минувшие выходные вместо митинга в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России прошла массовая акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Митинг был согласован с властями и прошел на Марсовом поле.
Участники протестной акции требовали отменить решение о передачи Исаакия церкви и уничтожения уникального музея, а также предложили губернатору северной столицы Георгию Полтавченко уйти в отставку. Губернатора протестующие обвинили в игнорировании интересов граждан.
По данным правоохранительных органов, акцию «В защиту Петербурга» посетили 2 тысячи человек. Организаторы заявляют о 10 тысячах участников, а СМИ насчитали от 5 до 7 тысяч человек.
В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания северной столицы от «Яблока», Партии роста, «Справедливой России», а ткже представители движения «Открытая Россия».
Манифестанты протестовали не только против передачи Исаакиевского собора, но и против застройки территории Пулковской обсерватории и слияния Российской национальной и Российской государственной библиотек.
В конце митинга его участники приняли резолюцию с требованием сохранить статус Исаакиевского собора, отказаться от идей объединения двух крупнейших библиотек, а также отставить директора Публичной библиотеки Александра Вислого, главу Пулковской обсерватории Назара Ихсанова и ректора Государственного гидрометеорологического университета Валерия Михеева, сообщили в «Открытой России».