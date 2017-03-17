Экс-губернатора Михаила Юревича заподозрили в получении взятки от министра
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывшего высокопоставленного регионального чиновника подозревают в получении взятки
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывшего высокопоставленного регионального чиновника подозревают в получении взятки. Сам г-н Юревич в настоящее время находится в Израиле.
По версии Следственного комитета, Михаил Юревич, занимая должность губернатора Челябинской области, получил незаконное вознаграждение за назначение на высокий пост в региональном правительстве. Взятку губернатору дал Виталий Тесленко, который впоследствии был назначен министром здравоохранения региона. Размер взятки за назначение на министерский пост не сообщается.
Экс-министр Тесленко в настоящее время отбывает срок за получение взятки в размере 70 млн рублей. В 2014 году его осудили на 7 лет, а также приговорили к выплате штрафа в размере 300 млн рублей.
По данным следствия, Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм взятку в размере около 43 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования.
Еще одну взятку в размере 21 млн рублей он взял за заключение госконтракта на поставку рентгеновского оборудования.
Михаил Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год. В январе этого года он подал в отставку по собственному желанию.