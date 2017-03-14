На зону или на запад?
15 марта 2017 года заканчивается история демократии в России и начинается тотальное наступление автократии губерний
15 марта 2017 года депутаты Государственной Думы рассмотрят во втором чтении законопроект, внесенный правительством Дмитрия Медведева, председателем партии обладающей квалифицированным большинством в высшем законодательном органе страны. То есть остальные три фракции могут вообще не приходить на заседание, если партия решит, закон вступит в силу. Таким образом историческая ответственность за установление диктатуры регионов в России, которое начнется с инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, после внесения «поправки Терентьева» в «законопроект Медведева», полностью ложится на партию власти.
15 марта 2017 года – дата движения нашего общества назад, минуя эпохи социализма и капитализма, в эпоху классического феодализма, власти царских наместников. В нашем случае – власти губернаторов.
Дымовая завеса пропаганды «гнезда Воробьева» окутала вчера все брендовые СМИ, кушающие с руки губернатора. Смысл и содержание их следующий или, о чем поют сладкоголосые сирены.
Читаем ведущие СМИ.
«В минувшую пятницу поправки в 131-й ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", которые узаконят преобразование муниципальных районов в городские округа, поддержал профильный думский комитет» - то есть РИА Новости признает, что 15 районов Московской области преобразованы незаконно.
В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Пахомов отметил, что поправки были внесены по просьбам жителей Московской области.
«Данными поправками регулируются отдельные важные моменты для поселений, входящих в состав городских округов, в том числе и вопросы сохранения статуса городов и поселков внутри городского округа. Именно об этом просили поселения. Обращаю внимание: вопросы за или против преобразования муниципальных районов в городские округа, можно или нельзя в целом — это не предмет ведения этих поправок. Сами проходящие процедуры однозначно законны», — цитирует слова Пахомова сайт облправительства.
Так законны или незаконны?
И конечно же самое главное.
«Все, что делается на сегодняшний день, обсуждается в первую очередь с гражданами. Эта поправка не меняет никаких законных оснований, которые уже прописаны» – говорит председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
«Эти поправки ни в коем случае не политические и не дают ответа на вопрос: правильные эти процедуры или нет. Процедуры по созданию городских округов на месте муниципальных районов идут уже давно на территории всей страны и Московская область в этом не пионер». А это уже на «Интерфакс» заявляет Сергей Пахомов.
«Жители, поддерживая преобразование районов в округа, обращались к нам, чтобы законодательно закрепить статус городского поселения, сохранить его границы. Сегодня эта поправка прошла первое чтение. Надеемся, в ближайшее время Государственная дума окончательно примет эти изменения в 131 федеральный закон, и мы удовлетворим просьбы жителей», - сказал Игорь Брынцалов журналистам.
Итак, довольно цитат ведущих информагентств России и переводим со сладкоголосого на русский.
Никакой политики, все законно и только во исполнение воли граждан, хором требующих ликвидации местной власти. Напевают депутаты Сергей Пахомов и Игорь Брынцалов.
А теперь давайте посмотрим правде в глаза, ибо данные господа мягко говоря вводят нас в заблуждение, и я готов в судебном заседании доказать это.
Первое.
«Поправка Медведева» лишает население возможности голосования по вопросам преобразования поселений и мнение населения будут выражать представительные органы.
Как это происходит сегодня? Жители поселений Стремиловского, Любучанского и Баранцевского Чеховского района Московской области проголосовали «против» вхождения в городской округ, а депутаты, прошедшие через кабинет начальника ФСБ, проголосовали вопреки воле народа «за». После вступления в силу закона мнение населения вообще спрашивать никто не будет. Первый шаг на пути к диктатуре.
Второе.
«Поправка Терентьева» принципиально меняет политическую систему в Российской Федерации, обрезая ее на один уровень власти и отменяя прямую демократию. Главу городского округа фактически назначает губернатор. То есть, базовый принцип демократического государства, избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, все население России утрачивает. А это уже не демократическое государство, а автократическое. И второй и последний шаг на пути установления диктатуры. Линейка власти укорачивается. Президент, губернатор и глава городского округа.
Третье (классическое).
Диктатура устанавливается «по просьбе трудящихся», во имя народа, во благо народа и самое главное, по просьбе народа!
Я вас поздравляю господа демократы, ожесточенно дискутирующие о гражданских свободах, открывающие штабы и поддерживающие или не поддерживающие друг друга. Один простой парень из обычной рабочей семьи по фамилии Воробьев легко сделал вас. Может собирать вещи и на выход. Путей отхода как всегда два. На зону или на запад.
Вы какой выбираете?