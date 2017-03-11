«Глас вопиющего в пустыне» или «медвежий» подарок Владимиру Путину
Сегодня комитет ГД РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления подавляющим числом голосов принял маленькую поправку в законопроект правительства РФ, отменяющую демократию в России. Против принятия антиконституционной нормы закона выступили лишь председатель комитета, член фракции ЛДПР Алексей Диденко и его однопартиец Юрий Волков. Остальные депутаты - единороссы и один коммунист проголосовали за административный хаос, гибель села и узурпацию власти региональными властями.
15 марта 2017 года во втором чтении будет ликвидирована двухуровневая система местной власти, перечеркнуто концептуальное положение закона об общих принципах организации местного самоуправления.
25 лет демократии «юбилейно» завершаются. Наступает новая эпоха. Эпоха государственного бандитизма региональных властей.
До сегодняшнего дня руководство Московской области, а говорить мы будет исключительно о правительстве Андрея Воробьева, по принадлежности, что называется, талдычило о том, что инициатива «преобразований» исходит снизу. То есть вот собрались депутаты и главы поселений и решили устроить акцию публичного суицида. Мол не справляемся со своими обязанностями, тесны нам служебные кресла и служебные автомобили везут нас в никуда. Отпустите с богом!
И назначили они своими решениями публичные слушания, дабы выяснить мнение жителей по вопросу самороспуска, а люди неожиданно ответили: «Нет!». Какая, никакая власть, а своя, местная. И проголосовали против ликвидации села, против власти губернаторского назначенца, против вхождения поселений в городской округ. Только что депутатам – бюджетникам мнение избирателей, если они твердо решили наплевать на их волю и самороспуститься? И сдали мандаты «выразители воли народной», растоптав эту волю и разошлись.
И ничего страшного, что по закону - городское поселение один город или один городской поселок. Один. Что сельским депутатам закон в наступающую эпоху беззакония?
Творец нормотворчества и автор установления диктатуры теперь уже не только и не столько в Подмосковье, сколько по всей России – Михаил Терентьев. Именно «поправка Терентьева» развязала руки региональным властям на уничтожение села. Почему региональным? Да, потому что областными парламентами принимаются автократические законы, устанавливающие деспотию губернаторов.
Неужели этого не понимает или не видит Президент Владимир Путин?
С завтрашнего дня власть в Российской Федерации будет отнюдь не президентская, а губернаторская. В очень короткое время региональные бонзы станут сильны как никогда и вновь встанет вопрос реформирования президентской вертикали. «Ожиревшим» губернаторам очень захочется покинуть вертикаль с мешками злата и серебра.
Очень захочется.
До сегодняшнего дня «административная реформа» не имела политической принадлежности. Ибо народ полипартиен. А вот после того, когда идиотическая норма закона, была рекомендована депутатами - единороссами ко второму чтению, она приобрела политический окрас.
Знайте сограждане, это «медвежатники» лишили твою семью будущего, вытолкнули из подмосковного села в город и ввергли в пучину беззакония и хаоса. Это депутат – единоросс Ирина Гусева от имени народа устроила в России антинародный переворот. Понимает ли эта барышня что творит, понимают ли ее однопартийцы, какой подарок устроили они Владимиру Путину в преддверии президентской кампании, обратный отсчет которой начнётся с завтрашнего дня? Думаю, что не понимают, так как некому понимать. Они понимают и знают только партийный устав, партийный билет и хорошо разбираются в вопросах величия партии. Партии победительницы, партии выразительницы и в конечном итоге, партии сокрушительницы.
Куда пойдут жители наших сел и деревень в одночасье лишившиеся местной власти? На избирательные участки или на площади?
Как сельский депутат трех созывов могу с уверенностью заявить. Нет ничего унизительного, чем неуважение к человеку, к его исторической идентичности и самобытности русского села.
И нет ничего опаснее, чем наплевательское отношение к мнению народа.
Я был на многих публичных слушаниях в поселениях Московской области по вопросу объединения всех поселений в городской округ.
Был и в поселке Уваровка Можайского района, где родила меня мама Вера Николаевна Дижур, в девичестве Жажина, 13 октября 1961 года.
Везде, где я присутствовал, жители однозначно высказались против вхождения в городской округ. Знает ли об этом депутат от Волгограда Ирина Гусева, принимающая избирателей по скайпу?
Знают ли вообще депутаты – единороссы, что миллионы жителей Московской области «против» беззакония «Единой России» и узурпации власти «поправкой Тереньтева» в стране?
Еще раз вопрос для всех.
Куда пойдут миллионы избирателей Московской области, которых за год до выборов Президента РФ лишили конституционного правам избирать и быть избранными?
Отвечать можете не торопиться. 15 марта только второе слушание, затем 24 марта третье, затем Совет Федерации должен завизировать окончание демократии и только после этого Владимир Путин ориентировочно 11 апреля должен ратифицировать «поправки Терентьева» вытаскивающие из-под руководителя страны президентское кресло.
Время еще есть…