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11 марта 11:49

Госдума примет закон о преобразовании муниципальных районов в городские округа

Госдума примет поправки в федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ), которые разрешат региональным властям упразднять муниципальные районы и сельские поселения и преобразовывать их в городские округа

Фото: prokprf.ru

Госдума примет поправки в федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ), которые разрешат региональным властям упразднять муниципальные районы и сельские поселения и преобразовывать их в городские округа. Профильный комитет Госдумы по федеративному устройству рекомендовал проголосовать за принятие данного законопроекта. Отметим, что реформа по преобразованию районов в городские округа в настоящее время проходит в Московской области, не смотря на протесты местных депутатов, глав районов и рядовых жителей.

Депутаты фракции «Единая Россия» сообщили, что поддержат поправки в закон о МСУ. В КПРФ и ЛДПР голосовать за данный законопроект отказались.

Согласно поправкам, которые подготовил единоросс Михаил Терентьев, власти субъекта федерации могут упразднять муниципальные районы и поселения, преобразовывая их в городские округа, по своему усмотрению. Другой депутат от «ЕР» Сергей Пахомов предложил более мягкий вариант, согласно которому  власти региона могут точечно создавать городские округа из нескольких населенных пунктов, сообщает «КоммерсантЪ».

Однако профильный комитет одобрил вариант Михаила Терентьева. Депутат Пахомов свой пакет поправок отозвал сам.

Противники внесения поправок в закон о МСУ считают, что они разрушат действующую двухуровневую систему местного самоуправления.

Региональные власти будут сокращать поселения, подгонять их под городские округа, что удалит власть от населения. В свою очередь  ликвидация МСУ на поселенческом уровне приведет к деградации села, отметил депутат от ЛДПР Алексей Диденко.

Административно-территориальная реформа по преобразованию районов и поселений в гигантские городские округа в настоящее время идет в Московской области. В области уже созданы городские округа Химки и Домодедово.

Против реформы, инициированной губернатором Андреем Воробьевым, выступают против муниципальные депутаты, главы поселений и местные жители. Противники создания городских округов обвиняют власти в уничтожении первого уровня народовластия.

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