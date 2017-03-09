ЦУР опубликовал расследование о собственности супруги Владислава Суркова
Центр управления расследованиями (ЦУР) опубликовал материал о помощнике президента и бывшем замглавы администрации президента Владиславе Суркове и его супруге Наталье Дубовицкой
Центр управления расследованиями (ЦУР) опубликовал материал о помощнике президента и бывшем замглавы администрации президента Владиславе Суркове и его супруге Наталье Дубовицкой.
ЦУР сообщает, что Владислав Сурков с супругой проживает в элитном подмосковном поселке Грибово (по Минскому шоссе) на улице Лебединое озеро в двух домах (598 и 762 квадратных метра).
Жители улицы Лебединое озеро являются членами одноименного некоммерческого партнерства, учредителями которого являются бывший сенатор Владимир Шумейко, первая жена первого вице-президента России Александра Руцкого Нелли, бизнесмен Василий Знаменский, бизнесвумен Юлия Белахова и два бывших топ-менеджера «Лукойл-Нефтехима» Алексей Смирнов и Александр Раппопорт.
Есть в «Лебедином озере» запруженная речка Ликова. В 2013 году собственником половины запруды на речке площадью 21048 квадратных метров стал соучредитель НП «Лебединое озеро» Александр Раппопорт. Владелицей второй половины запруды стала Наталья Дубовицкая. В документах Росреестра речка проходит как земельный участок «для жилищного строительства и рекреационных целей». При этом Водный кодекс РФ запрещает подобные сделки.
Депутат трехмандатного округа № 3 поселка городского типа «Лесной городок» Одинцовского района Михаил Тришин рассказал ЦУРу, что водоем перешел в частные руки «не совсем законно» и этот вопрос решался правительством Московской области.
Наталья Дубовицкая является собственницей еще 5 земельных участков общей площадью 28293 кв. м. Один из участков расположен по адресу Одинцовский район, деревня Бородки, ТОО «Центр социальной защиты инвалидов».
ТОО «Центр социальной защиты инвалидов» был зарегистрирован в 1994 году в Москве на улице Воронцовской д. 23., а по данным налоговой службы, неоднократно фигурировал как место массовой регистрации фирм-однодневок.
По словам депутата Тришина, этот земельный участок ушел на продажу за долги ВНИИССОК перед банками. Чтобы у проверяющих органов не возникло вопросов, на бумаге возник центр для инвалидов. В числе инвалидов, среди первых нуждающихся в защите, оказались мать и теща нынешнего полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, Нелли Руцкая, Наталья Раппопорт, бывший сотрудник «Альфа-Девелопмент» Сергей Арнаутов и некая Ирина Левитина.
В марте 2005 года, согласно Росреестру, единственным инвалидом осталась Наталия Дубовицкая, скупившая 9000 кв. м у прежних владельцев, сообщается в расследовании ЦУР.
Супруга Владислава Суркова сделала семейную усадьбу в «Лебедином озере» местом для проведения мероприятий закрытого клуба, гостями которого являются супруги чиновников, бизнесменов и известные артисты. Часть «заседаний» клуба проводятся за границей, куда делегация летает на частных самолетах.