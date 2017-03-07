К 8 марта
Это не оттепель – это 8 Марта. Надо хорошенько вспомнить, какие еще женщины сидят в тюрьме или на зоне понапрасну – чтобы Путин успел их в честь праздника отпустить. В помиловании Севастиди я хочу обратить ваше внимание на несколько важных вещей. Оксана Севастиди не признавала и не признает свою вину. Но ее помиловали! И в следующий раз, когда кто-то снова начнет говорить, типа, пускай сначала покается и все признает, и тогда уже просит о помилований, напомните такому человеку, что признание вины для помилования совершенно не обязательно. Во-вторых, сама Севастиди о помиловании не просила! Президент помиловал ее по собственной воле. И когда в следующей раз вам будут говорить, что о помиловании непременно нужно кого-то просить, напомните такому человеку, что прошение о помиловании тоже совершенно необязательно.
Днем ранее отпустили в честь 8 Марта Евгению Чудновец, и я хочу обратить ваше внимание на то, что истории разрешились очень по-разному. Чудновец вышла ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления, а Севастиди помиловали. То есть Чудновец полностью невиновна, а Севастиди прощена, то есть вины с нее не сняли. И теперь любой все равно может называть ее шпионкой, которая находится на свободе лишь потому, что наш президент – гуманный и человечный. И весь этот бред, за который сидела Севастиди – не опровергнут! Она видела военную технику на железной дороге, то есть видела то, что видели тысячи других людей. И отправила смс приятелю в Грузию в ответ на его сообщение. Но наказаны не те, кто открыто перемещал технику, а наказана женщина, которая послала короткое и довольно абстрактное сообщение. В приговоре, который вынесли Севастиди, перечислены виды техники и номера частей и в этом приговоре потенциально секретной информации в миллион раз больше, чем в той смс! Но Севастиди посадили, а теперь снисходительно простили.
И я хочу напомнить вам, что Севастиди не единственная, кого посадили подобным образом. С ноября 2014 года сидит приговоренная к шести годам Екатерина Харебава – почему ее не помиловали? Только потому, что шума было меньше? А правосудие у нас определяется децибелами вокруг процесса и конкретного гражданина? И Севастиди и Харебаве приговор выносил один и тот же судья Кобзев — и почему он до сих пор остается судьей, а не валит лес в тайге? И последний вопрос. 8 Марта пройдет и ждать ли нам теперь, например, освобождения Сергея Удальцова к 1 Мая или к 7 Ноября? Справедливость и милосердие теперь зависят от календаря и расположения духа нашего Президента. И мне кажется странным, что судебная власть все еще считается в России властью и называется именно судебной, а не каким-то иным словом.
Источник - Эхо Москвы