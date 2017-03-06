Навальный предложил провести праймериз среди кандидатов в президенты от оппозиции
Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный, который планирует принять участие в выборах президента России, предложил провести праймериз среди потенциальных кандидатов на пост главы государства
Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный, который планирует принять участие в выборах президента России, предложил провести праймериз среди потенциальных кандидатов на пост главы государства от оппозиционных сил. Об этом он заявил в ходе открытия своего предвыборного штаба в Казани.
«Я предлагаю праймериз. Я готов участвовать в праймериз и с демократами, и с либералами, и с коммунистами, и с либерал-демократами, с кем угодно. Я не сомневаюсь, что эти праймериз выиграю, но, собственно, поэтому они праймериз и опасаются», - заявил Навальный, слова которого приводит «Интерфакс».
Одновременно политик заявил, что уже смог объединить оппозицию.
Алексей Навальный уже начал свою предвыборную президентскую кампанию и открыл избирательные штабы в нескольких крупных городах страны. Оппозиционер заявил, что будет продолжать борьбу, не смотря на вынесенный ему приговор по «делу Кировлеса-2». Ранее кировский суд повторно приговорил его к 5 годам условно, хотя Европейский суд по правам человека вынес решение о прекращении уголовного преследования Навального.