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Политика
06 марта 00:33

Навальный предложил провести праймериз среди кандидатов в президенты от оппозиции

Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный, который планирует принять участие в выборах президента России, предложил провести праймериз среди потенциальных кандидатов на пост главы государства

Фото: temakazan.ru

Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный, который планирует принять участие в выборах президента России, предложил провести праймериз среди потенциальных кандидатов на пост главы государства от оппозиционных сил. Об этом он заявил в ходе открытия своего предвыборного штаба в Казани.

«Я предлагаю праймериз. Я готов участвовать в праймериз и с демократами, и с либералами, и с коммунистами, и с либерал-демократами, с кем угодно. Я не сомневаюсь, что эти праймериз выиграю, но, собственно, поэтому они праймериз и опасаются», - заявил Навальный, слова которого приводит «Интерфакс».

Одновременно политик заявил, что уже смог объединить оппозицию.

Алексей Навальный уже начал свою предвыборную президентскую кампанию и открыл избирательные штабы в нескольких крупных городах страны. Оппозиционер заявил, что будет продолжать борьбу, не смотря на вынесенный ему приговор по «делу Кировлеса-2». Ранее кировский суд повторно приговорил его к 5 годам условно, хотя Европейский суд по правам человека вынес решение о прекращении уголовного преследования Навального.

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