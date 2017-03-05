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05 марта 11:50

На Сахалине арестовали чиновницу, курирующую выдачу дальневосточных гектаров

Правоохранительные органы задержали главу Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах. Местный суд по ходатайству следствия поместил г-жу Гах под домашний арест

Фото: rail-club.ru

Правоохранительные органы задержали главу Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах. Местный суд по ходатайству следствия поместил г-жу Гах под домашний арест.

«Министр имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах задержана. Мерой пресечения избрано помещение под домашний арест», - сообщили в следственных органах.

В рамках какого уголовного дела задержана министр имущественных и земельных отношений в правоохранительных органах не сообщили. Известно, что чиновница в сахалинском правительстве курировала реализацию федерального закона о бесплатном дальневосточном гектаре.

По данным «Российской газеты», Елену Гах подозревают в махинациях со средствами регионального бюджета на сумму 1 млрд рублей. Эти средства были выделены на строительство аграрного комплекса в совхозе, но в результате мошеннических действий были переведены на счета сторонней фирмы.

 

Елена Гах возглавила министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области в июле 2015 года. В правительстве бывшего губернатора Александра Хорошавина, арестованного по обвинению в получении крупных взяток, г-жа Гах занимала пост заместителя министра экономического развития.

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