На Сахалине арестовали чиновницу, курирующую выдачу дальневосточных гектаров
Правоохранительные органы задержали главу Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах. Местный суд по ходатайству следствия поместил г-жу Гах под домашний арест
Правоохранительные органы задержали главу Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах. Местный суд по ходатайству следствия поместил г-жу Гах под домашний арест.
«Министр имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах задержана. Мерой пресечения избрано помещение под домашний арест», - сообщили в следственных органах.
В рамках какого уголовного дела задержана министр имущественных и земельных отношений в правоохранительных органах не сообщили. Известно, что чиновница в сахалинском правительстве курировала реализацию федерального закона о бесплатном дальневосточном гектаре.
По данным «Российской газеты», Елену Гах подозревают в махинациях со средствами регионального бюджета на сумму 1 млрд рублей. Эти средства были выделены на строительство аграрного комплекса в совхозе, но в результате мошеннических действий были переведены на счета сторонней фирмы.
Елена Гах возглавила министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области в июле 2015 года. В правительстве бывшего губернатора Александра Хорошавина, арестованного по обвинению в получении крупных взяток, г-жа Гах занимала пост заместителя министра экономического развития.