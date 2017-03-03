Нам дали вольную!
Помните в лихих девяностых, как правило в людных местах, на рынках и вокзальных площадях, сидели крепкие ребятишки и на ящике крутили наперстки? Любому прохожему предлагалось угадать под каким из двух наперстков находится шарик. Разумеется, за деньги. Доверчивые и азартные прохожие вступали в игру с мошенниками и для начала им даже давали выиграть, а затем раздевали до последнего рубля. А если в какой-то момент наивный гражданин понимал, что его попросту «обули» и пытался вернуть свои деньги, то «напёрсточники» теснили его в сторону предлагая не мешать людям «развлекать публику».
Вот и сегодня такая бригада оккупировала правительственный комплекс зданий в Красногорске.
Все, как двадцать пять лет назад.
Есть и «зазывали». Пропагандистская машина с многомиллиардным бюджетом день и ночь вещает о «счастье городского округа». Перед огромными барышами за несусветную ложь не устояли даже такие авторитеты, как «Интерфакс» и «РИА Новости», без устали цитирующие «360 градусов».
Есть и «крепкие ребята», разъясняющие, что лучше не «рыпаться». Это роль отведена правоохранительным органам, ставшим частью коррупционной системы Подмосковья.
Есть и сами герои дня – проворные, обаятельные, с хорошо поставленным голосом и взывающим доверие, «напёрсточники».
Вот к примеру Александр Константинович Костомаров. Заместитель председателя правительства имени Андрея Юрьевича Воробьёва. Оба достойны описания даже не подмосковных, а сицилийских сюжетов. Вы даже не ощутите, как вас разведут, обуют и пустят по белу свету без гроша в кармане. И все это с ласковым прищуром улыбающихся глаз.
3 марта 2017 года товарищ Костомаров провел пресс-конференцию во имя всего лишь одного района Московской области. Благодарим за честь быть в одиночестве. Не совсем понимаем, за что такая честь. И честь ли отсроченная несвобода?
«Все муниципальные районы Подмосковья имеют возможность сформировать на своей территории городские округа, наименьшая возможность формирования городского округа – в Серпуховском районе», сообщает РИАМО со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Московской области – руководителя главного управления территориальной политики региона Александра Костомарова.
И стоило ли для этого «прессуху» собирать?
Кто поверит мошеннику? Только последний дурак. Вот люди и не верят. Только, что аферистам до мнения людей? Ведь как метко заметил Чеховский блогер Александр Гаврилин: «… разве они люди, они нелюди».